La columna de la Ubfal: Carmen y Georgina, con problemas de salud

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, en medio de lo que son los últimos detalles de la programación novedosa que está preparando ElTrece para intentar limar la amplia diferencia que le sacó Telefé en estos últimos años.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Primero fue Georgina Barbarossa. En este miércoles se sintió mal, igual hizo su programa de las mañanas de Telefe, pero ya en este jueves tuvo que ausentarse porque no se sentía bien, con un estado gripal. Inmediatamente fue convocado Roberto Funes Ugarte, quien la reemplazó a la espera de que Georgina vuelva el lunes a la conducción de A la Barbarossa. Y paralelamente, en este jueves se sintió mal su gran amiga, Carmen Barbieri y ante una baja imprevista de presión en este viernes está en cama, con una larga lista de estudios médicos para saber qué la afectó. Lo cierto es que Carmen, como ella misma lo contó en Mañanísima, está comiendo mal, porque de 10 a 12 está en su ciclo de Magazine y durante el día cubre dos emisiones de Los 8 escalones en el jurado, programa que conducirá en su edición de las tardes durante el verano. Por ahora explicó la artista que tiene que hacerse todos los estudios para ver si tiene diabetes o si sufre de celiaquía, pero hay mucho de estrés en este estado de Carmen, quien, además, hizo shows en los fines de semana. Intimas amigas, hermanas de la vida, Carmen y Georgina son grandes trabajadoras, a las dos les va muy bien en este momento profesional, y a veces el cuerpo dice basta”.

“Así como Mirtha Legrand promociono La casa del Dragon para HBO Max y antes Moria Casan lo hizo con Orange is the new black cuando salió de la cárcel de Paraguay; ahora Netflix volvió a convocarla, esta vez junto a su hija Sofía, para ser la imagen de la serie Merlina. Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más. Ve todo lo que quieras. Tim Burton dirige esta adorable serie oscura de los creadores de Smallville, protagonizada por Jenna Ortega”.

¿Alguien duda de que @galacastiglione y @Moria_Casan son las Merlina y Morticia argentinas? Acá analizan su relación madre-hija y tiran más de una anécdota digna de los locos Addams 🕷🕸 pic.twitter.com/uvto73Ypks — CheNetflix (@CheNetflix) November 24, 2022

“Idas, vueltas, pero el amor y los hijos todo lo pueden y tras la nueva luna de miel en Maldivas, todo parece estar en paz en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi. Cuando ella ya había firmado los papeles del divorcio, según la doctora Ana Rosenfeld, al parecer todo quedó en el pasado y la actual vida familiar en Estambul se desarrolla con tranquilidad. Todo fue escándalo mediático durante la última estadía de Wanda en Buenos Aires cuando dejó grabado el video con L Gante y la promoción de su línea de ropa deportiva también con el cantante y evidentemente tenía razón Icardi cuando dijo que necesitaban reencontrarse cara a cara con su mujer. Mientras Maxi López vive ahora en Londres, donde espera a su primera hija y recuperó una relación estable con su ex y sus tres hijos varones; Wanda vuelve a sonreír con Mauro y por estas horas no hay más que buenas noticias para el entorno familiar”.