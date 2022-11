“Vida nueva”: Vero Lozano se sinceró frente a lo que tuvo que vivir

Durante los últimos meses, Vero Lozano está viviendo momentos muy emocionantes, luego del accidente que sufrió esquiando en Estados Unidos. Esto tiene que ver con que, de a poco, pudo ir volviendo a la vida que tenía antes del accidente, con su programa en Telefe. Frente a esto, en ‘Implacables‘ la fueron a buscar, y la conductora no dudó en sincerarse al hablar de lo que tuvo que vivir.

En la emisión de ayer de ‘Implacables’, compartieron una nota que le hicieron a Vero Lozano, luego de hacer su programa, donde recibió como invitada a Susana Roccasalvo. «Susana es un amor, un encanto de persona», comenzó expresando. Entonces, el notero le preguntó si le gusta recibir colegas en su programa, y Vero comentó: «Si, claramente, está buenísimo».

Rápidamente, la famosa conductora de Telefe decidió mandar al frente a Susana, al afirmar que está enamorada, y sentenció: «Que cuente en el piso cómo está su corazón». Al ver la situación, el notero intentó cambiar de tema, y le preguntó si está viendo el reality de Telefe. «Sí, claro, obviamente que todos estamos fascinados con el contenido de ‘Gran Hermano’. Y eso, también nos da contenido a nuestro programa… se ha calentado la pantalla».

«En cuanto a tu situación personal, ¿Cómo quedó el tema del grave accidente? ¿Estás mejor? ¿Cómo estás de la recuperación?», indagó el notero de ‘Implacables’. Sin dudarlo, Vero Lozano respondió: «Me estoy recuperando muy bien, no hay juicio, no hay nada… Vida nueva. Por suerte muy bien, puedo caminar, de a poquito puedo usar tacos más altos, pero eso ya es una coquetería».

Entonces, el notero le preguntó por su futuro profesional y los proyectos para el próximo año. «Voy a seguir en el canal, obvio», afirmó la conductora. Mientras que, cuando le preguntó por la posibilidad de hacer teatro, Vero comentó: «No, por ahora no. No me han ofrecido». De esta manera, dejó en claro que está pasando por un gran momento, tanto personal como profesional.

