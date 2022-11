Los autoservicios piden que los incluyan en el programa de Precios Justos

Hace una semana, el Gobierno lanzó el programa Precios Justos, con una lista de 1.800 artículos que mantendrán su valor por cuatro meses y, por otro lado, un tope de 4% mensual para el resto de los productos que fabrican las empresas adherentes al acuerdo, que incluye alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Sin embargo, el programa estará disponible en los próximos días solo en grandes supermercados, mayoristas y algunas cadenas del interior del país.

Se estima que son algo más de 2.500 bocas: 2.200 sucursales de 18 grandes cadenas, 200 supermercados mayoristas y 150 supermercados del interior. ¿Qué pasa con el resto de los supermercados más pequeños y autoservicios que no están dentro del programa?

Desde el sector minorista temen que el programa los termine perjudicando al agrandar la brecha de precios con las grandes cadenas de supermercados que están dentro del programa.

“Planteamos a la Secretaría de Comercio que esto ya lo transitamos. El mayorista nos termina vendiendo a nosotros al mismo precio que se los deberíamos ofrecer a los clientes. Y el el 80% de la mercadería se la compramos a ellos”, dijo Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA).

“Si no alineamos los planetas, una vez más nos quedamos del lado de la tribuna aplaudiendo y viendo que el formato se armó para el hipermercado que solo representa el 30% de la comercialización de alimentos. El hipermercado no está en los barrios humildes. Nosotros sí. ¿Por qué el que puede ir a un hiper paga $389 el aceite y el que va a un comercio nuestro tiene que pagar $750. Si lo compramos a $599 le tenemos que poner también nuestra rentabilidad”, agregó.

“Por el momento nos consideramos que estamos fuera del programa. Estamos esperando que la Secretaría de Comercio nos responda el pedido de reunión donde esperamos que también estén los mayoristas”, dijo Savore. Y dio algunos ejemplos: un aceite de girasol de 1,5 litro tiene un precio dentro del programa de $389 y los comerciantes pequeños lo compran a 600 pesos.

Por otro lado, detalló que durante esta semana se encontraron con listas de precios que incluyen subas de 14% en snacks, 10% en pan lactal, edulcorantes y lácteos; 8% en gaseosas y aceites. “Todo por encima del tope de 4% mensual. Le enviamos esa información a la Secretaría de Comercio. Si nosotros rechazamos esos productos, todos los que aumentaron, no nos quedaría mercadería para vender”, dijo el presidente de FABA.

Desde los supermercados de origen asiático también consideraron que, por ahora, el programa los deja afuera. “Hasta el momento no encontramos los precios del acuerdo en los mayoristas. Ya no son mayoristas, son hipermercados que venden al consumidor final, entonces los productos de Precios Justos los tienen para venderlos al consumidor final. Para los negocios de proximidad no hay Precios Justos hasta el momento”, dijo Yolanda Durán, presidenta de la Cámara empresarial de desarrollo argentino y países del sudeste asiático (Cedeapsa).

“No veo que haya sido un programa nacional. Es lamentable que negocien solo para las grandes cadenas y no para los mercaditos de proximidad”, contó Durán.

Fuente: Infobae