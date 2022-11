La advertencia de Arruabarrena a los jugadores de Emiratos Árabes antes del amistoso con Argentina

El próximo miércoles, desde las 12.30, la selección argentina jugará su último amistoso antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022. Será ante Emiratos Árabes, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena, quien reveló el particular pedido de sus hijos y lo que les dijo a los jugadores árabes.

“Nosotros buscamos poder estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no. Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta”, comenzó el DT en su diálogo con Infobae.

En la misma entrevista, el ex futbolista de Rosario Central, que en Argentina dirigió a Boca y Tigre, habló sobre la presión que recibe de sus hijos a pocas horas del encuentro contra Argentina: “Los dos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta. Les digo ‘mirá que yo voy a jugar un partido, eh’. ‘Que no lo toques’ (a Messi). No, no, de todo. Vos te reís, pero me llaman, están obsesionados”.

También hizo referencia a la cercanía del debut argentino contra Arabia Saudita, que será el martes 22, y a los posibles riesgos de lesiones de algún futbolista de la Scaloneta. “Sabemos lo que es Messi y lo que representa para todo el mundo. Así que les dije a mis jugadores: ‘Ojo con tocarlo, porque después no puedo entrar a la Argentina’, jajaja”, bromeó el ex lateral izquierdo canalla y xeneize.

“Yo creo que los jugadores, como decía Bilardo, van a estar atentos para acercarse a Messi para manguearle la camiseta y a cualquier otro jugador. Porque el fútbol argentino está muy bien visto. Ojalá salga un buen partido y que Argentina le sirva como preparación”, agregó.

