Habló el padre de Axel Rodríguez: “Esto me destruyó”

Vecinos y familiares de Axel Rodríguez, el chico asesinado en Tornquist, realizaron una manifestación frente la comisaría de esa localidad la noche del lunes para pedir celeridad a la Justicia en el caso.

“Es un golpe durísimo, esto me destruyó. Quiero llegar hasta la última consecuencia. Los que lo mataron, que paguen”, dijo Roberto Rodríguez, padre de la víctima.

Rodríguez relató que fue él quien reconoció el cadáver de su hijo el sábado, luego de que lo encontraran en una zanja con varias puñaladas y golpes.

“Le pedí a la policía que no desvíen la investigación porque para mí lo mató la persona detenida”, dijo y destacó “el buen desempeño de la policía de Tornquist, desde el primero el último, se quedaron sin comer y sin dormir, siguiendo todo al pie de la letra”.

Rodríguez agregó que quiere “saber hasta el último detalle de lo que pasó, si fue el detenido el que lo mató y si hay alguien que lo encubre”.

“No pueden ser tan lentos los tiempos de la justica, no me mataron un perro o un gato, me mataron a mi hijo. Es un homicidio”, sostuvo.

Fuente: Noticias Tornquist