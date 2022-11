Agenda de espectáculos en el Teatro Municipal, la Biblioteca Rivadavia y Casa Coleman

TEATRO MUNICIPAL

FRAGUA ENCENDIDA

Jueves 3 – 21 hs

Interpretada por la compañía flamenca, de música en vivo y danza performance, dirigida por Claudia González.

El objetivo del espectáculo es el de valorar, conectar, difundir, y enriquecer, la raíz de la música flamenca y la mixtura que tiene con la música de América.

Está destinado a todo público, con un repertorio variado que pasa por diferentes palos flamencos, y música española como también, diálogos con música criolla, argentina y latinoamericana.

Entrada general: $1200

Jubilados, alumnos de la escuela de danzas y afiliados UmSur: 25% de descuento.

CONMIGO O CON NADIE

Viernes 4 y sábado 5 – 21 hs

“Cuenta la leyenda, que así, sin importar, en cualquier rincón del mundo a todas nos pasa igual”

Felicitas y María. 1875 y 2020. La aristocracia porteña y una vida humilde en el interior. Dos vidas distintas, dos tiempos distantes. Sin embargo, las une una historia que se repite y parece nunca acabar. Una misma voz que sigue diciendo: “Conmigo o con nadie”.

“Conmigo o con nadie” es una ópera en un acto de la compositora Mailen Ubiedo Myskow basada en las vidas de Felicitas Guerrero y María, dos mujeres muy diferentes que compartieron el mismo destino.

Una producción de Festival de Ópera Independiente del Sur y Contemporánea Lírica.

Plateas: $1800

Palcos bajos: $1800

Palcos 1o piso: $1600

Palcos 2o piso: $1400

Estudiantes de las escuelas de artes, jubilados y afiliados de UMSur: 25% de descuento.

SIDERAL – concierto de Tango a cargo de la Orquesta Típica en conserva

Domingo 6 – 20 hs

La Orquesta Típica “en conserva” presenta su espectáculo “Sideral: un viaje en el tiempo”. Un viaje imaginario que recorre diferentes momentos de Orquestas típicas de Tango y los estilos que fueron aportando al género.

Desde “La orquesta del 46” de Piazzolla hasta formaciones actuales como la Orquesta típica de Julián Peralta, pasando por Troilo, Pugliese y Leopoldo Federico, irán trazando un recorrido que se complementará con arreglos propios de clásicos del género. Una mirada atenta a lo que sucede hoy, sin perder las referencias fundamentales que forjaron aquellas orquestas de tango.

Entrada General: $1400

Jubilados, pensionados, estudiantes: 25% de descuento.

ÄKESSON

Domingo 6 – 1800 hs (Sala Payró)

La vida nunca puede ser tranquila para alguien quien no ha tenido las alas para volar. Ser sueca, mujer y loca es la carne perfecta para las aves de rapiña del arte. Si, gracias SONJA ÅKESSON. Pieza escénica basada en textos poéticos de Sonja Akesson.

Entrada General: $1400

Jubilados, pensionados, estudiantes: 25% de descuento.

Toda la programación y las entradas a los espectáculos están disponibles en https://teatromunicipal.bahia.gob.ar/agenda/ y en la boletería del Teatro (Alsina 425) los martes a domingos de 17 a 20.Las promociones son solo por boletería.

BIBLIOTECA RIVADAVIA

BAHÍA BLANCA BLUES FESTIVAL: Segunda edición

Sábado 5 – 21 hs

Se contará con la participación de varias de las bandas más destacadas del género de la ciudad y la zona, a su vez se realizará una exposición de obras plásticas “Matices Del Blues” y dos charlas/debate.

Se presentarán: Barrelhouse, Perro Utrero, La Sonámbula y La Magia Negra (Punta Alta)

Entrada General: $1000

GUILLERMO FERNÁNDEZ Y CÉSAR ANGELERI – De criollos y tangueros

Domingo 6 – 20:30 hs

El cantante GUILLERMO FERNÁNDEZ y el guitarrista CÉSAR ANGELERI, sin dudas, dos de los máximos exponentes actuales del Tango en nuestro país y a nivel mundial, llegan a Bahía Blanca para presentar “DE CRIOLLOS y TANGUEROS”, espectáculo en formato acústico que incluye obras del CD del mismo nombre, y tangos, milongas y valses de los más representativos del género.

El mencionado show cuenta con el auspicio del Instituto Cultural de la MBB.

Entrada General: $2000

Jubilados, pensionados, estudiantes y socios de la Unión de Músicos del Sur: 25% de descuento.

EN CONCIERTO POR EL CONSER

Miércoles 9 – 21 hs

Se presentarán diversas propuestas musicales a cargo de docentes y estudiantes del Conservatorio de Música, con el fin de recaudar fondos para la compra de instrumentos musicales para dicha institución.

Veremos en escena a “Esa Fulanita”, el cantautor Mauro Simonetti, un cuarteto de clarinetes, la pianista Gisela Gregori, “7 de cañas” y un ensamble de la cátedra de tango.

Entrada General: $1000

Jubilados: 25% de descuento.

Todos los tickes disponibles en https://www.abrbp.org.ar/programacion/ y en las boleterías de la Biblioteca (avenida Colón 31, de lunes a viernes de 10 a 17 hs y sábados de 9 a 12 hs) y la del Teatro Municipal (Alsina 425 – martes a domingos de 17 a 20 hs). Las promociones son solo por boletería.

CASA COLEMAN

CICLO VISITA GUIADA A LA ÓPERA – LA BOHÈME el gran triunfo de Puccin

Jueves 3 – 20 hs

Puccini no dejó una autobiografía escrita. Pero hacia el final de su existencia contó muchas cosas sobre su vida a un joven amigo y admirador. En las descripciones de éste (Arnaldo Fraccaroli, Giacomo Puccini si confida e racconta, G. Ricordi, Milán, 1957) leemos el siguiente recuerdo de 1893: «Una tarde lluviosa en que no tenía nada que hacer, cogí un libro que no conocía: la novela de Henri Murger me golpeó como un rayo…». En seguida tomó la decisión de componer una ópera a partir del libro.

En otoño del mismo año, 1893, Puccini se encontró en Milán con su viejo amigo Leoncavallo, el compositor de Pagliacci. Entusiasmado, contó al compañero de los años difíciles de juventud que estaba trabajando en una nueva ópera: una musicalización de la Bohéme de Murger. Leoncavallo pegó un salto y se puso a despotricar, no sólo porque estaba trabajando en el mismo tema, sino porque él mismo había llamado la atención de Puccini sobre aquel libro, pero Puccini no había mostrado interés por él. Puccini había olvidado el asunto, pues los comentarios de Leoncavallo no le habían causado ninguna impresión. En un instante, los amigos se convirtieron en enemigos. Comenzó la carrera por una ópera sobre la «bohemia». La ganó Puccini; su obra se estrenó en Turín el primero de febrero de 1896 y se difundió con mucha rapidez, a pesar de la fría acogida que tuvo. La ópera de Leoncavallo, que ostentaba el mismo título, se estrenó en Venecia, el 6 de mayo de 1897. Muy pronto cayó en el olvido. En la representación de la obra de Puccini dirigió la orquesta un joven que lo hizo de manera brillante. Fue leal al compositor hasta después de la muerte y 30 años después de La bohéme dirigió también el sensacional estreno de Turandot: era Arturo Toscanini.

Entrada General: $1200, disponible haciendo click aquí, o en la boletería del Teatro Municipal.