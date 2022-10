Narco arrepentido reveló sus vínculos con un fiscal bahiense

Un arrepentido y una declaración impactante

En las últimas horas, un narcotraficante alojado en una cárcel federal declaró como “imputado colaborador” y aportó datos de extrema gravedad que involucran al fiscal general Alejandro Cantaro y a otras personas de ámbitos estatales.

El detenido habló de la participación del alto funcionario judicial en el sórdido mundo de la venta de drogas y brindó detalles de la cobertura judicial y de fuerzas de seguridad que se le brindaba a las bandas narcos.

Como se sabe, Cantaro será juzgado el mes que viene como encubridor de distintos dealers bahienses y hay sobradas pruebas que anticipan una condena. Sin embargo, el testimonio de este arrepentido no sólo corrobora todo aquello, sino que agrega datos aún más inquietantes y que seguramente formaran parte de futuras causas.

Pese al hermetismo y la reserva, Bahía Indiscreta pudo acceder a los ejes centrales de la declaración del preso colaborador, que ahora se encuentra estrictamente custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. Incluso se ordenó trasladarlo fuera de los pabellones cada vez que tiene que ser notificado, para evitar que el resto de la población carcelaria se entere de su “arrepentimiento”.

A continuación, 10 de los puntos más importantes de la explosiva declaración:

Corroboró que Cantaro le aportó información sobre una causa que pesaba sobre él. Es decir, el fiscal general lo ponía sobre aviso y le adelantaba información para que se “cuidara” de la Justicia. Aportó información precisa sobre quiénes -y cuando- le pasaron información sobre la investigación en su contra. Denunció tanto a personal judicial como de la Prefectura Naval Argentina. Determinó encuentros y fechas. Brindó detalles de cómo Alejandro Cantaro vendió rápidamente un auto que le “quemaba”, ya que se lo prestaba a una banda narco. Y agregó que, a su vez, al fiscal se lo advirtió una persona de las fuerzas de seguridad. Manifestó las indicaciones que le habrían brindado para entorpecer la investigación judicial. Es decir, contó cómo lo instruyeron para eludir la investigación judicial de manera eficiente. Mencionó las veces que fue alertado respecto de que era investigado, indicando cómo y dónde se produjeron esos pases de datos. Enumeró las autoridades judiciales que contribuían a impedir que lo investiguen (dejando entrever al menos dos funcionarios involucrados). Detalló que Cantaro consumía estupefacientes a gran escala y reveló a quién se los compraba. Dijo que sabía que lo escuchaban cuando lo investigaban. Identificó a integrantes del ámbito judicial que, supuestamente, conocían qué él se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Declaró que Cantaro sabía dónde se “guardaba” un prófugo.

La impactante declaración del narco arrepentido cuenta con el aval de la fiscalía y del defensor, que entienden que es un aporte a la averiguación de la verdad y que servirá para “destapar la olla” en diferentes y complejas causas criminales de relevancia para la ciudad. Todo deberá ser homologado por el Tribunal Federal esta semana.

Cena de alto voltaje

Mucho se conoció de las actividades públicas del presidente de YPF Pablo González en su visita a la ciudad. Pero poco se supo de la reservada cena en la que fue agasajado con personalidades bahienses. En un quincho del Barrio Palihue, el anfitrión fue Gustavo Elías.

El empresario de medios y transporte recibió a González con un asado y vinos mendocinos. A la reunión asistió un selecto grupo de empresarios locales, entre los que estaban Gustavo Damiani, Oscar Marbella y Jorge Bonacorsi. Los políticos más encumbrados, tanto del oficialismo como de la oposición: el intendente Héctor Gay; el secretario de gobierno Marcos Streitemberger; el titular del puerto Federico Susbielles; el líder de La Cámpora Gabriel Godoy y la senadora Ayelén Duran. También estuvo presente el trío fuerte de Monte Hermoso: el diputado Alejandro Dichiara, el alcalde Marcos Fernández y el poderoso secretario Hernán Arranz.

También hubo algunos periodistas, hombres del Poder Judicial y allegados cercanos a Elías.

El presidente de YPF llegó acompañado del flamante director de Metrogas, el dorreguense Osvaldo Barcelona, y de “La Negra” María del Carmen Alarcón, asesora de González e íntima de la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner.

Además de jugosas charlas y variadas anécdotas del mundo político y empresarial, a la hora del brindis González celebró que alrededor de la mesa se encontraran los actores más importantes de la ciudad. “Es una muestra de que Bahía Blanca puede superar la grieta”, dijo mirando a Gay y Susbielles.

Explicó los planes de YPF para el país y para la ciudad. Y dijo que, si esta región está unida y trabaja a largo plazo, y sin banderías políticas, se podrán concretar grandes proyectos: por ejemplo, la exploración off shore. En este punto, Bahía ya muestra otra cara diferente a Mar del Plata en donde el intendente Montenegro se opuso terminantemente. Aquí Gay y Susbielles tienen otra actitud y concuerdan en que sería una gran oportunidad. Se comprometieron a apoyar.

En una de las mesas se habló de la llegada del nuevo gerente de Profertil (YPF tiene la mitad de la planta de fertilizantes). Se trata de Marcos Sabelli, que remplazó a Federico Veller. Hasta ahora, Sabelli se desempeñaba como vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de petrolera estatal.

Ya sobre la madrugada, y ya con circulación espirituosas bebidas y cigarros, “Corcho” Bonacorsi fue blanco de cargadas por unos zapatitos de gamuza azul, que delicadamente hacían juego con otros adminículos del mismo tono.

Mercado

La sorpresiva medida del intendente Gay de clausurar el Mercado Municipal dejó (y dejará) mucha tela para cortar. Con puesteros que resisten y denuncian un negociado, desde Alsina 65 y la Torre del Bicentenario repiten que no había otra alternativa.

“Prefiero mil puteadas y piquetes, a tener que lamentar un hecho desgraciado”, reflexionó un importante funcionario. “¿Están en pedo? ¿Ustedes se creen que con el antecedente del gobierno de Bevilacqua vamos a esperar? Si explota una cocina o se incendia el lugar sería algo imperdonable y, además, vamos todos en cana”, agregó un secretario.

En el gobierno de Gay juran que no hay negociado detrás de la decisión y que el modo intempestivo del cierre tiene que ver con evitar una tragedia. La referencia a Bevilacqua es por el caso de Daiana Herlein, la joven que paseaba por el Parque de Mayo y la mató una rama de un árbol podrido.

La muerte de Daiana motivó una causa penal y una condena a los responsables. Se estableció que había existido un detallado informe que advertía sobre la peligrosidad del arbolado en el parque y se miró para otro lado. Esa omisión (no hacer nada pese a estar avisados) le valió cinco años de cárcel al exfuncionario Marcelo Caramelli.

“Preferimos atajar eventuales juicios civiles y no juicios penales por una tragedia”, le explicó un referente del PRO a un líder opositor.

En este caso, un informe privado y otro de la UTN, señalan deficiencias (muchas de ellas históricas) del Mercado Municipal y advierten que en algunos casos hay riesgo de explosión e incendio.

Textual.

Gay no habló públicamente del tema, salvo por medio del decreto en el que ordenó la clausura. Allí se puede leer: “Se determinó que el Mercado Municipal no dispone de adecuadas condiciones de higiene y seguridad en sus construcciones e instalaciones. Asimismo, el estado de la instalación eléctrica es preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas y del riesgo de incendio”. Y agrega que “si no se toman medidas en forma inmediata pueden verse afectadas las armaduras de hormigón. Asimismo, y respecto al reticulado de hierro que cuelga de las vigas de hormigón por medio de anclajes mecánicos y como todo el edificio posee falta de mantenimiento. Esa estructura está totalmente sobre la vereda, y en caso de desprendimiento total o parcial, estamos frente a una catástrofe por la cantidad de gente que circula por este sector”.

Preguntas.

Analizado el asunto someramente, se impone una primera pregunta: ¿No se podían solucionar esos inconvenientes edilicios con el Mercado funcionando? En el Ejecutivo afirman que NO.

Una segunda pregunta, que aún no tiene una respuesta clara, es: ¿por qué se demoró más de un mes en cerrar si el riesgo era inminente? El informe de la UTN está fechado en agosto.

Y la tercera sería: ¿Los últimos y sucesivos directores de ese espacio municipal no advirtieron el creciente deterioro?

Pero acaso lo más polémico no sea el cierre en sí, sino el manejo con los comerciantes. Se exhibió poco tacto con gente que de la noche a la mañana (justificado o no) se quedaba sin sus puestos. Allí el Ejecutivo durmió: debió ofrecer, por ejemplo, un predio alternativo para que pudieran reubicarse. Ahora desde la Municipalidad proponen para esta semana reuniones con cada uno de los 21 locatarios para buscar opciones y acuerdos. En algunos casos hay “conversaciones encaminadas” y otros casos hay una dura intransigencia.

En paralelo, en el ala dura del PRO también hacen referencia a una “guerra de comerciantes”. Señalan que el propósito de un mercado municipal es que, a cambio de reducciones económicas, los precios al consumidor sean inferiores a los negocios de la calle. “Desde hace mucho tiempo comerciantes cercanos al Mercado miran con bronca la competencia desleal. Por ejemplo: un alquiler en Donado, frente al Mercado, no baja de 120 mil mensuales. Un local de las mismas características, en el pasillo principal del Mercado, sólo cuesta 13 mil e incluye: cochera, seguridad privada, limpieza, cámara de frío, depósito y mantenimiento”, sintetiza uno de los “halcones”.

Sin embargo, y más allá de todo, varios comerciantes repiten a los cuatro vientos que lo de la seguridad es una excusa y que hay un plan de negocios que motivó toda la movida. La abogada que los representa, la dirigente del partido vecinal Integración Ciudadana María Rosón, ratificó esa visión y afirmó: “No existe informe alguno que diga que hay riesgo de vida”. ¿Habrá leído lo escrito por los técnicos y tiene otra interpretación para hacer tal aseveración?

“Detrás de todo esto, hay un negociado”, resumió un puestero de años. Y sumó: “el run run está hace rato. Acá vienen el `Tero` y Big Six. Ya se lo vendieron y lo sabe todo el mundo”. El hombre hace referencia al empresario gastronómico Fernando Rabbione y a la cadena de hamburguesas bahienses. En la Municipalidad responden que es “un disparate” y que no pueden hacerse cargo de chimentos. Sobre el futuro, señalan que “habrá que ver que se hace con el Mercado. Si lo remodela la Municipalidad o si se concesiona para la reparación y puesta en valor. Pero en caso de concesionarse a un privado, habrá obviamente licitaciones públicas”.

Otro punto polémico fueron las cocheras que están en la parte superior del Mercado. Ese sector no fue clausurado en un primer momento. Justo en los primeros pisos tienen sus cocheras varios políticos (y familiares “vivillos”) hace décadas. Son gratis para ellos y las usan todo el tiempo, no sólo cuando están en sus despachos. Ante el “tole tole” desatado, más de uno retiro su vehículo calladito la boca y ya no volverá. A pagar parquímetro.

Eterna interna radical

Manes, Lorenzo y la conducción del comité son algunos de los temas urgentes de los radicales bahienses por estos días. Hablan, toman café, se entretienen, pero no concretan.

Este finde extralarge se sucedieron diferentes reuniones. Una de ellas se llevó adelante en un café ubicado en el Paseo de la Mujer. Encabezada por Juan Pedro Tunessi, Juan pablo Baylac y el concejal Pablo Daguerre, los boina blanca departieron durante horas.

Es que la UCR deberá elegir en noviembre al presidente del comité de calle Donado. Tunessi quiere imponer sus alfiles; mientras que del otro lado están los díscolos. El primero sueña con un Lorenzo Natali intendente y enfrente hablan de “traición”.

Los de “enfrente” son las agrupaciones de Martin Salaberry, Fernando Roig y Leandro Cabirón, que son “anti Tunessi” y trabajan para “renovar el radicalismo local”. Ellos impulsan a un ignoto para el gran público como postulante a presidente: Ramiro Vicuña, es actual vocal y fue vicepresidente de la Juventud.

“Ramiro es un dirigente que no vive de lo público hace 30 años, tiene vocación para que el radicalismo sea protagonista y transformador. El representa eso, lo que la sociedad en su conjunto demanda hoy. Apertura, amplitud, para que no sean los mismos de siempre”, repiten los “anti Tunessi” y aseguran que de ninguna manera apoyarían la candidatura de Lorenzo Natali. “Es conocido, es buena gente y mide en las encuestas, pero todos saben que no está en condiciones para asumir semejante cargo. Además, de radical no tiene nada. Creemos que es una afrenta a la UCR y trabajaremos para enfrentar al PRO con alguien del riñón”, resumió un dirigente.

Por otro lado, quien movió el avispero fue Virginia Linares. La exdiputada del Gen sorprendió con un posteo en el que pareció abrir la puerta para el regreso de su hermano Jaime para volver a la intendencia.

Aunque parecía jubilado de la política partidaria y sólo ocupándose de un retiro ilustre, como lo es dirigir la Biblioteca Rivadavia, quienes los frecuenta señalan que está muy atento a los avatares de la actualidad.

“Conoce la ciudad, se capacitó para ser Intendente, es estudioso, tiene sensibilidad social que lo manifestó, no en su relato, sino en sus acciones de gobierno en todas las áreas del Municipio. Un indispensable en estos tiempos…”, escribió Virginia.

¿Se anota Jaimito para el 2023?

Lilitos y una carpeta caliente

Esta sección pudo saber que poco antes del inicio del fin de semana largo, dirigentes de la Coalición Cívica local le acercaron al intendente Héctor Gay un informe sobre la designación del director del Hospital Municipal Gustavo Carestía.

Cuando la polémica parecía haber finalizado, los lilitos redoblaron la apuesta y bajo supervisión del senador Andrés De Leo, hicieron un trabajo que le acercaron el jueves al jefe comunal.

El contenido de esa carpeta “arde”, según el informante consultado. Más allá de consideraciones técnicas y legales, la gente de Carrió advierte que Carestía no puede ejercer el cargo de director y dice tener las pruebas.

Habrá más noticias para este boletín.

El monitoreo de Aníbal

El adelanto de esta sección de hace algunas semanas está cerca de concretarse. En los próximos días está agendada la visita del Ministro de Seguridad Aníbal Fernández para inaugurar el centro de monitoreo de la Policía Federal en nuestra ciudad.

Las cámaras de la PFA serán controladas desde la delegación de esa fuerza en calle Rondeau. Será una central diferente a la de la Municipalidad, que por estos días apura la licitación para el alquiler de 450 cámaras.

Semáforo

Aunque se creería que la instalación de un semáforo sería “un trámite”, lo cierto es que recién esta semana comenzará a colocarse uno tan necesitado, como el que funcionará en el cruce de Alfonsín y Tres Sargentos. Después de saldar varias cuestiones burocráticas entre Provincia y Municipio (con informes de accidentología mediante), hay luz verde para la obra.

Ese sector es más que complejo y peligroso, principalmente para los peatones que quieren cruzar de un barrio a otro. Recodemos que a poco más de 200 metros de allí, el 1 de enero de 2018, un vehículo manejado por un hombre completamente borracho llamado Galo Ochoa, embistió y mató a Matías Streitenberger, un chico de 18 años, cuando trataba de cruzar Alfonsín. Aunque probablemente un semáforo no hubiera evitado la tragedia, claramente hará del lugar un sector más seguro.

Combinado

Finalmente, y luego de que se pudieran solucionar cuestiones técnicas del sistema Sube, en la segunda quincena de este mes comenzará a funcionar el boleto combinado en Bahía, que permitirá que los usuarios de colectivos no paguen otro pasaje durante la hora siguiente a la que marcaron su tarjeta en el colectivo. Es decir que, luego de subir al colectivo y de pagar con la tarjeta, en los siguientes 60 minutos, se podrá viajar gratis cada vez que se use el micro.

La confirmación la obtuvieron la semana pasada el secretario de Gestión Urbana , Tomás Marisco, y el presidente de Transporte Sapem, Federico Hartfield, que viajaron a Capital Federal para reunirse con funcionarios provinciales y nacionales.