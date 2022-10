Qué promesa le hizo Mirtha Legrand a César Mascetti que la diva no cumplió

Mirtha Legrand se mostró conmovida por la muerte de su colega César Mascetti, el histórico conductor de televisión con el que compartió varios momentos de su carrera.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Radio Mitre), Legrand sostuvo que el fallecimiento del periodista la impresionó y recordó las veces que el destino los cruzó en la TV. “Me impresionó mucho, ¡era un personaje encantador! Estuvimos en eltrece muchos años, ¡también Mónica (Cahen D’Anvers)! ¡Inclusive en algunas vacaciones mías me reemplazó en los almuerzos!”, rememoró la conductora.

“Las veces que he hablado con Mónica le prometía que iría a visitarlos a su propiedad y lamento tanto no haberlo hecho cuando estaban los dos en medio de sus naranjas y duraznos maravillosos”, dijo “La Chiqui” y agregó una sentida reflexión: “En fin, no hay que dejar pasar, ¡hay que hacerlo!”.

“¡Se fue ese sampedrino encantador!”, exclamó Legrand y le envió un saludo especial a Cahen D’Anvers. “Un beso fuerte para Mónica. Va a ser muy duro para ella. Como yo digo siempre: ‘la vida está hecha de presencias, no de ausencias’”, escribió y culminó: “QEPD, para él todo honor y toda gloria”.

Según se pudo saber, Mascetti comenzó a sentirse mal hace un mes y, tras la realización de una serie de estudios, se determinó que padecía cáncer de hígado. Fue internado en el Instituto Alexander Fleming y, luego de determinarse que el cuadro era irreversible, el periodista le solicitó a su familia regresar a San Pedro. Allí se encontraba desde el viernes, rodeado de sus allegados.

Fuente: La Nación