MotoGP: Miguel Oliveira ganó el Gran Premio de Tailandia bajo la lluvia

El portugués Miguel Oliveira, con KTM, ganó hoy bajo la lluvia el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, segunda victoria personal en la temporada y quinta en su historial dentro de la categoría reina.

La carrera en el Chang International Circuit del país asiático, disputada por la 17ma. fecha, se largó con una hora de atraso por una intensa lluvia y tras las 26 vueltas, Oliveira cruzó la meta escoltado por el australiano Jack Miller y el italiano Francesco Bagnaia, ambos con Ducati.

Detrás culminaron el francés Johann Zarco (Ducati), el español Marc Márquez (Honda), el italiano Enea Bastianini (Ducati), los españoles Maverick Viñales (Aprilia) y Alex Marquez (Honda), el español Jorge Martín (Ducati) y sudafricano Brad Binder (KTM).

A fighting fifth for @marcmarquez93 but he’s hungry for more.



We keep working towards that podium return 💪 pic.twitter.com/ah4IYZaKty — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 2, 2022

Apenas se puso en marcha el Gran Premio de Tailandia, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) salió desacomodado, cayó en el clasificador hasta el puesto 17, no pudo sumar puntos y redujo su ventaja como líder del Mundial.

Miller fue líder durante la primera mitad de la carrera, pero el ritmo de Oliveira con la KTM fue superior y pudo dar cuenta del australiano para tomar el liderazgo.

Disputadas 17 fechas, Quartararo lidera con 219 puntos, seguido por Bagnaia con 217, el español Aleix Espargaró (Aprilia) con 199, Bastianini con 180, Miller con 179 y Binder con 154.

From 90 points behind in Germany to just 2 points shy with 3 rounds to go 🔥



It's all to play for now in the #MotoGP World Championship 🌶️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/998b09E0pK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

La próxima fecha será el Gran Premio de Australia en Phillip Island, el 16 de octubre.

Fuente: LB24 / Télam.