Qué significa la alerta naranja que rige para Bahía y la región

El meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, informó sobre las alertas meteorológicas vigentes para nuestra ciudad y la región. “Lo más significativo que tenemos para hoy lunes es la lluvia, es decir, el milimetraje de agua que puede llegar a caer. A eso hace referencia fundamentalmente el tema de las alertas para esta jornada”, indicó.

“No hay alerta por eventos severos. No se esperan tormentas fuertes. La alerta naranja para hoy es por lluvia, y no por ráfagas de viento o caída de granizos. Puede haber una tormenta en medio de estas lluvias, pero no es la situación principal por la que se da la alerta”, explicó De Benedictis. “Los acumulados para la región podrían ser de 60 milímetros en 24 horas. Las temperaturas no cambiarán tanto, ya que la máxima será de unos 19 grados”.

“En el corto plazo, no hay alerta por vientos. Eso recién ocurrirá mañana martes, que sí va a estar ventoso. Desde la tarde de hoy podría iniciar esta tendencia, aumentando la velocidad. Para mañana ya se afianza del sector oeste y sudoeste. Por la mañana seguirá un poco lluvioso, pero la acción del viento fuerte ayudará a llevarse la humedad y las lluvias”, consideró el profesional.