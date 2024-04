Bahía sin agua y con clases suspendidas

Pasan las horas y la ciudad sigue con serias complicaciones en el suministro de agua. Además, varias escuelas optaron por no abrir sus puertas. Al menos en turno mañana. Si bien no hay un número oficial de establecimientos educativos cerrados, no fueron pocas las autoridades que se comunicaron directamente con los padres para advertir dicha decisión.

El problema central tiene que ver con lo manifestado días atrás por la empresa ABSA, respecto de la presencia de algas en el Dique Paso de las Piedras, lo cual dificultaba la provisión en la ciudad.

Ante esta situación, mencionaron desde la compañía en su momento, se ha reforzado la disponibilidad de camiones cisterna para asistencia alternativa de agua para viviendas e instituciones en caso de falta total del servicio. Se puede solicitar comunicándose por WhatsApp al 291-503-5580, de 8 a 16, o al 0 800 999 2272 durante las 24 horas del día.

“La producción de agua en las Plantas Potabilizadoras Patagonia y Grünbein continúa afectada por los cambios en la calidad del agua cruda proveniente del Dique Paso de las Piedras”, refirió la prestataria en un último comunicado publicado el domingo.

Y agregó: “la alta concentración de algas tapona rápidamente los filtros de las plantas, generando la necesidad de lavarlos prácticamente de manera continua para mantenerlos operativos (si el filtro no se lava el agua “no pasa”). Ese proceso, que habitualmente se hace cada 10-12 horas, con estas condiciones de agua cruda se está realizando, máximo, cada una hora”.

“Esto genera que gran parte del agua que se produce, se consuma en el propio proceso de potabilización, lo que ha reducido notablemente en las últimas horas el caudal de agua que puede enviarse a la red”, señaló.

