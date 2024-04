Para alegría de sus seguidores, regresó Meteo Lucas

“Después de más de una semana llena de tristeza, reflexión, trámites y contratiempos, finalmente estoy de vuelta en las plataformas digitales a pedido de USTEDES mis fieles seguidores digitales!!!”, escribió en sus redes sociales Meteo Lucas, el joven bahiense que se había retirado del espacio alegando trato hostil de algunos lectores.

“Lamentablemente, durante estos últimos días, mi presencia en redes fue interrumpida, debido al propio cansancio, sumado a una serie de investigación que lleva a cargo el departamento de seguridad y análisis informático interno de META PRO TEAM. Ante esta situación decidí priorizar la seguridad de mi familia y la de las redes sociales, con motivos de público conocimiento. Por ello, en conjunto con el equipo de la plataforma META, está llevado a cabo una exhaustiva investigación para comprender y contrarrestar estos ataques informáticos. Me complace informarles que el lunes 15 de abril de 2024, he recuperado el acceso provisional a la plataforma, permitiéndome volver a conectarme con todos ustedes e informarles del acontecimiento meteorológico significativo que atraviesa la zona y la provincia de Buenos Aires”, indicó.

Lucas Tolosa, tal su verdadero nombre, advirtió que “como medida de precaución adicional, al momento de dar de baja las redes, también he tomado la decisión de cerrar mis cuentas de WhatsApp y correo electrónico, las cuales fueron comprometidas por los perpetradores de estos ataques”.

“Desde hoy continuaré únicamente trasmitiendo la información vía Instagram y Facebook con la cuenta secundaria con más de 11mil seguidores, la cual he tomado nuevamente el control. Agradezco profundamente todas las muestras de preocupación y apoyo que he recibido de parte de cada uno de ustedes, ¡¡los he leído!! Su respaldo inquebrantable ha sido un faro de luz en este camino que se presentó con obstáculos de oscuridad, en estos momentos desafiantes. Regreso con un renovado compromiso de brindarles información meteorológica personal las 24 horas del día”, precisó.

Tolosa se definió como “técnico auxiliar en Meteorología con un profundo amor por los fenómenos meteorológicos”. “Continuaré este camino siendo quien firma cada uno de mis respectivos informes/análisis, garantizando así la calidad y la precisión de la información que compartimos juntos, como hace más de 5 años”, agregó.