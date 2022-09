Lilitos denuncian falta de transparencia en el Hospital Municipal

Recientemente se llamó a concurso para cubrir el cargo de director del Hospital Municipal. Se presentó sólo Gustavo Carestía, actual director, para renovar por otro período.

Referentes de la Coalición Cívica –también conocidos como ‘los Lilitos’- aseguran que nadie se enteró de la convocatoria para cubrir el puesto, con lo cual se garantizó la continuidad de Carestía, y que eso tuvo el visto bueno del intendente Héctor Gay.

El planteo de “los Lilitos” hizo que crujiera la interna de Juntos por el Cambio, a punto tal que analizan realizar una denuncia penal y exigir que los principales directivos del centro de salud comunal presenten sus declaraciones juradas económicas.

En las últimas horas estas cuestiones generaron un tembladeral interno, a lo que se suman denuncias de la concejal libertaria Valeria Rodríguez que también mencionó que las cosas se hicieron subrepticiamente o con la intención de no dar la debida publicidad que tenía que tener el llamado a concurso para el cargo de director del Municipal.

En la última sesión del Concejo Deliberante hubo manifestaciones en relación con esta situación.

Adrián Jouglard, de Juntos, expresó: “El mecanismo de selección, si bien están cumplido los pasos, debiera de haber tenido mayor comunicación para que aquellos profesiones del hospital que tenían intensión pudieran haber hecho su presentación para estar dentro de la terna que se le presenta al intendente”.

“El Hospital Municipal es parte de la política pública de salud de la ciudad y debe articular con el primer nivel de salud y el provincial para conformar un sistema sólido para la población que no tiene acceso a la cobertura o tienen una deficiente. El director del Hospital debe estar a disposición de esa política pública y administrar los recursos del hospital con respecto a eso, es por esto que debe haber una mayor participación en la selección del director, tenemos intenciones de presentar un proyecto que de alguna manera deje plasmada esta articulación para que en las próximas veces que haya que designar se pueda hacer en concordancia con la política pública y no en una selección interna dentro del mismo hospital”, agregó.

A su turno Valeria Rodríguez, de Avanza Libertad, sostuvo: “Tuve conocimiento de que algunos interesados no fueron debidamente informados para participar en la selección. La designación no es por jurado, a partir de otros colegas, es un concurso cerrado dentro del hospital. Al Concejo de Administración no ha llegado información de cuándo fue, no he recibido la información por los medios habituales y por lo tanto no fue posible comprobar si los días de este llamado a inscripción se hizo por los medios correspondientes y ahora que está cerrado tampoco se sabe dónde figura”.

“Es importante dejar claro que los procesos administrativos del hospital tienen que ser claros, estos procedimientos tienen que ser transparentes”, afirmó.

Finalmente Gonzalo Vélez, de la Coalición Cívica, advirtió que “la designación debe tener un mecanismo de difusión y publicidad que no está debidamente contemplado en la ordenanza y la publicidad no se cumplió como debe ocurrir en un cargo de tal relevancia”.

“Para que tomemos dimensión, el presupuesto total del hospital representa 16,97% del total de los recursos del municipio, representa 23,18% de los recursos de libre disponibilidad y el 62,45% del presupuesto de la secretaria de salud. Es un área muy sensible y se administran recursos de esta magnitud que aprobamos aquí y debería llevar otro control. Además absorbe a 56% de la demanda de atención de salud, y datos de encuestas dan cuenta de una caída en la percepción de la calidad de servicio que reciben en el hospital”, amplió Vélez.