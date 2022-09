Macri se opone a la suspensión de las PASO

El ex presidente Mauricio Macri rechazó este viernes la posibilidad de que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la alianza Juntos por el Cambio el año próximo, debate que comenzó a darse hace unos días desde algunas filas del kirchnerismo.

Al referirse a esa posible, el líder de la oposición se mostró en contra y lanzó una frase futbolística: “Que te cambien las reglas en medio del partido no existe”, enfatizó.

“Creo que la competencia interna es lo mejor para todos. Estoy trabajando con todos (los posibles precandidatos) y sería buena unas PASO entre ellos”, enfatizó el ex mandatario, quien descartó (por ahora) presentarse en 2023.

Concretamente, al ser consultado sobre sus planes futuros, respondió: “Estoy muy contento donde estoy ahora, ayudando. No estoy especulando, yo sé cuál es la relación que tengo con la gente y me lo demuestran todos los días a donde voy, me demuestran aliento. Pero hoy siento que estoy ayudando desde donde tengo que ayudar, que es que haya claridad en las ideas”.

En tal sentido, Macri insistió en que “el quién es importante pero el para qué es más importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light”.

El ex mandatario criticó además el rumbo del Gobierno nacional, la crisis económica que vive el país y su preocupación por la cantidad de argentinos que eligen irse del país, entre otras cosas.

Macri sostuvo que la sociedad argentina no puede seguir teniendo un Estado que asfixie y sobre su trabajo. “Hoy nadie está gobernando, la Argentina está a la deriva. Ayer lo leía a (Domingo) Cavallo y tenía razón, estamos al borde del Rodrigazo”, dijo en alusión a la política-económica de Alberto Fernández.

Fuente: Infobae