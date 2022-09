Fórmula 1: Charles Leclerc logró la pole position del Gran Premio de Italia

Charles Leclerc logró este sábado la “pole position” del Gran Premio de Monza, Italia, y disparó las esperanzas de la escudería local Ferrari, liderando una primera línea de salida en la que estará acompañado por el Mercedes de George Russell.

Es probable que Leclerc sea el único piloto que salga donde se ha clasificado, ya que nueve de los 20 integrantes de la parrilla sufrieron penalizaciones, sobre todo por cambios en sus unidades de potencia.

“Es una muy buena sorpresa hoy, teniendo en cuenta de dónde venimos”, dijo Leclerc, en alusión a los problemas del equipo italiano en la clasificación en Spa-Francorchamps el mes pasado, mientras el ejército de aficionados de Ferrari celebraba un éxito en casa.

“No esperábamos luchar por la pole aquí. Hay una motivación especial para este fin de semana y es genial que hayamos conseguido hacer un buen trabajo hoy”, señaló.

Charles Leclerc has a wobble through the Ascari Chicane #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/wJmkqPTfLE — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

La “pole” fue la octava de la temporada para el monegasco y la primera desde Francia en julio, y se produjo con la presencia del presidente de Ferrari, John Elkann. La última vez que Leclerc y Ferrari salieron desde la “pole” en Monza fue en 2019 y ganó ese fin de semana.

El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, el Red Bull de Max Verstappen, que aventaja en 109 puntos a Leclerc a falta de siete carreras y persigue su quinta victoria consecutiva, fue el segundo más rápido en la calificación, pero retrocederá en la parrilla del domingo debido a una penalización de cinco puestos.

El piloto holandés estaba convencido de que saldría séptimo, pero otros calculaban que podría ser cuarto.

Big lock up by Mick Schumacher heading into Turn 1 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/GeISb6jqah — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Carlos Sainz, de Ferrari, Sergio Pérez, de Red Bull, y el compañero de Russell, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, se clasificaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente, pero todos tienen sanciones importantes.

Russell solo fue sexto en la clasificación y Lando Norris saldrá tercero para McLaren tras acabar séptimo.

“Creo que para mañana puede ser bastante fuerte y también sabiendo que tenemos que empezar un poco atrás”, dijo Verstappen, que ha ganado 10 de las 15 carreras disputadas esta temporada. “En general, fue una buena vuelta y la disfruté. Creo que será un día interesante mañana”.

Sainz, Hamilton y Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, tienen penalizaciones y saldrán desde la parte trasera de la parrilla.

“Va a ser difícil mañana porque el DRS (sistema de reducción de la resistencia aerodinámica) no marca una gran diferencia, es bastante pequeño y podría haber mucha gente en un tren de DRS”, dijo Hamilton. “Así que podría ser un día bastante frustrante. No obstante, intentaré ser positivo de cara a la carrera”.

Fuente: LB24 / Ámbito.