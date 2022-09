De Michael Jordan a LeBron James: Manu Ginóbili, según las glorias de la NBA

El básquet es el segundo deporte más popular del mundo detrás del fútbol: 2,7 billones de personas lo consumen o practican de una forma u otra. El inabarcable crecimiento de la NBA en las últimas décadas es el principal motivo de este fenómeno.

Entre los factores de este crecimiento no se pueden eludir a megaestrellas carismáticas como Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James y el trabajo de dirigentes revolucionarios como David Stern y Adam Silver, pero también otro factor clave fue el surgimiento de estrellas “internacionales” (o sea, no estadounidenses) y allí, entre otros nombres, uno de los más destacados es el de Manu Ginóbili, que este sábado ingresa oficialmente al Salón de la Fama de la NBA.

Mucho se podría hablar de los méritos irrefutables que hacen de Ginóbili un merecido integrante del “Hall of Fame”. Se podría empezar, por ejemplo, con que es el único jugador en la historia no nacido en Estados Unidos que tiene cuatro campeonatos de la NBA y una medalla de oro olímpica. Pero lo más interesante es que no es necesario hablar demasiado de Manu. Alcanza con repasar lo que han dicho los más grandes de la historia y destacados rivales, y eso es lo que haremos a continuación:

Michael Jordan

“Es un gran jugador. Es un ejemplo a seguir para la juventud y está ayudando a que su equipo gane partidos. Vamos a ver más jugadores de Latinoamérica, Europa y Asia que van a tener un papel estelar en la NBA y eso va a ayudar a que el básquet siga mejorando su nivel”.

Magic Johnson

“Me encanta su juego, es el jugador que vino de Europa más divertido para ver y lo importante es que es uno de los jugadores más entretenidos para ver en la NBA”.

Kobe Bryant

“Eres un verdadero campeón amigo y uno de los mejores a los que me he enfrentado. Él creía que debía adaptarse al ritmo de la NBA, pero lo cierto es que nosotros debimos ajustarnos a él. Si Manu y los Spurs no se hubieran metido, yo tendría 10 anillos”.

LeBron James

“¡Felicitaciones por tu infernal carrera, hermano! Fue un placer jugar contra vos a través de todos estos años. Temporada regular, finales, selección nacional, no importa, siempre fue un desafío. El básquet debe agradecerte por el movimiento más usado actualmente”.

Scottie Pippen

“El juego es más grande que los individuos, y él fue siempre un ejemplo de eso. Saliendo desde el banco, sacrificándose, relegando su rol de superestrella para beneficio de los San Antonio Spurs, consiguiendo títulos. A mí me hubiese sido muy difícil aceptarlo”.

Dennis Rodman

“Cuando llegó a la NBA no era tan atlético, pero trabajó y mostró el gran jugador que es. Hay muchos latinos en la NBA, pero Ginóbili es uno de los dos mejores extranjeros de la historia”.

Stephen Curry

“Felicitaciones por una increíble carrera, Manu Ginóbili. Eres la encarnación de cómo el básquet debe ser jugado. Es muy divertido verlo, defenderlo no. Tiene un talento increíble. Siempre enamora verlo jugar”.

Charles Barkley

“Hoy ‘mi Manu’ se retiró. Es como haber perdido un familiar. Fue un honor y un placer haberte visto jugar. Nos vemos pronto en el Salón de la Fama”.

Giannis Antetokounmpo

“Para los jugadores internacionales a veces es difícil creer y soñar en grande, y nos hiciste soñar en grande, demostrando que se puede ser grandioso en esta liga”.

Dirk Nowitzki

“Soy un gran fan de él. Es un competidor increíble, un guerrero, un luchador, gran anotador cuando se lo necesita. 40 años y todavía sigue siendo muy divertido de ver. Nada más que respeto por Manu”.

Kevin Durant

“Cuando ves a Manu no ves a un sexto hombre, ves a un sexto jugador titular. Es un maldito ganador. Lo admiro. Le mostró a toda la liga lo que debe ser un sexto hombre y ves a muchos equipos intentando copiar ese modelo”.

Dwyane Wade

“Uno de los mejores jugadores que he visto. Gracias por empujar el juego hacia delante y mostrarnos a los jugadores al rededor del mundo como luce un verdadero campeón. Salon de la Fama”.

Tony Parker

“Es una leyenda. Un jugador único. Yo no hubiera sido el jugador en el que me convertí si Manu no hubiese sido mi compañero. Fue una inspiración para mí durante cada día”.

Draymond Green

“Ginóbili y Kevin Durant son los jugadores que más me costó marcar. El legado de Manu para la popularidad del juego a nivel internacional es enorme”.

