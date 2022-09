Murió la reina Isabel II de Gran Bretaña

Isabel II, la reina de Gran Bretaña, murió hoy en su residencia de Escocia.

Tenía 96 años y había cumplido 70 años en el trono. Su familia acudió de urgencia al Palacio de Balmoral, donde estaba viviendo.

Tras llegar al trono en 1952, la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



