Moirano, sobre el Juez destituido: “Recibía coimas de tarde porque había poco personal”

En un fallo histórico, por tratarse del primer magistrado destituido del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, el ahora exjuez Martín Ordoqui fue destituido por el voto unánime de los integrantes del Jury de enjuiciamiento de magistrados. Lo encontraron culpable de las graves faltas por las que lo había acusado el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand.

Nidia Moirano, senadora bonaerense, celebró el fallo en LA BRÚJULA 24: “Es la primera vez que se destituye a un juez de tan alta jerarquía. Esto comienza desde 2014, incluso tal vez antes, pero lo que se pudo comprobar en estas causas es de aquel año. Es un juez que no es de carrera, ejerció la profesión durante mucho tiempo y manifestó ser íntimo amigo de Aníbal Fernández y lo sigue siendo en la actualidad, fue abogado del ministro tanto él como Falbo”.

“Ordoqui estaba involucrado en la causa de Melazo, por lo cual fue detenido, por tráfico de influencias, en el Jury también se nombra a Violini, que tiene pendiente un juicio político. Lo que nosotros analizamos no es que se haya cometido el delito, sino que tenemos que comprobar que no se haya cometido una conducta en contra de la ética por ser Juez”, destacó Moirano, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, la legisladora de Juntos se adentró en la investigación: “Si se escuchan los testimonios de los testigos, se te pone la piel de gallina. Lo que más impresiona son las correcciones que hacía de los escritos, a través de su secretaria que fue su amante. Incluso, la visita a la cárcel siendo un Juez de Casación para ver a un detenido porque había firmado la liberación, ante la desesperación del preso que había pagado y seguía en prisión. Había una mujer que entraba continuamente y era la que llevaba la coima, en horario de tarde donde había poco personal”.

“En este jury comencé cuando inicié mi mandato, no sé si la conformación anterior hubiera llegado a un voto por unanimidad, porque tanto Berni como Pinedo votaron en contra para no abrirlo. Ahora alcanza con la mayoría de los votos, pero los fallos se destacan cuando son por unanimidad. Él no estuvo presente ayer en la lectura del fallo, fueron a su domicilio y no estaba y lo encontraron en otro inmueble de City Bell”, añadió.

Y exclamó que “esta sentencia es un soplo de esperanza, teniendo el tema de la justicia como algo cotidiano y en la Provincia donde vivimos un hecho de gravedad institucional. Kicillof vació la Provincia manteniendo 700 vacantes en puestos clave y mandó solo 31 pliegos que fueron aprobados”.

“El jueves vamos a tener por primera vez en el año la primera reunión de la Comisión de Acuerdos, me da vergüenza decirlo porque son ellos los que no convocaron. Para Bahía no hay ningún nombramiento, ayer hablaba el Intendente de Puán porque llevan años sin un Juez de Faltas, en ese caso puntual hay dos postulados y cualquiera de los dos son buenos, solo pretendemos que nos manden los pliegos. Pero la decisión política es vaciar la Justicia”, finalizó Moirano.