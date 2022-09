Una despedida de soltera VIP

El coreano

El embajador de Corea del Sur, Jang Myung Soo, visitó la ciudad a mediados de la semana pasada, y el equipo del Consorcio del Puerto fue el encargado de hacer de anfitrión para toda su nutrida agenda.

La primera noche fue recibido con una cena en el clásico restaurante Pavarotti, de la que participó Federico Susbielles y toda la plana mayor del ente portuario. El ilustre visitante estuvo acompañado por su asistente, un diplomático de 29 años, y fundamentalmente se habló de la agenda conjunta y de proyectos a futuro.

Hay una curiosidad que relaciona al embajador con nuestra ciudad. La última vez que tenía planeado visitar Bahía Blanca fue en 2020, justo el mismo día en que se decretó la cuarentena, por lo que a mitad de camino tuvo que regresar a Buenos Aires. Podría decirse que logró desquitarse.

La jornada de trabajo en el Puerto tuvo dos etapas: la primera, compartida con las autoridades del ente; y la segunda con representantes del sector empresarial, productivo, académico, científico. En ese encuentro también participó el intendente Héctor Gay. Una de las cosas que más disfruto e impactó al embajador, fue conocer el sector de VTS del Puerto, que es una oficina con tecnología de última generación, la cual permite el monitoreo online de la operatividad marítimo portuaria. También se lo vio muy contento cuando realizó una navegación por la Ría, la cual le permitió conocer cómo funcionan las terminales portuarias y todo lo referente al estuario local.



Despedida de soltera

Si bien el casamiento es en el mes de noviembre, Coni Mosqueira, la futura esposa del conductor de televisión Alejandro Fantino, realizó su despedida de soltera en Bahía y se robó todas las miradas en un boliche.

En primer lugar la reunión se dio en un lugar ambientado muchas luces, colores, globos y fotos de Fantino con frases como: ¨¿Para para para ¨Vos me estás diciendo que Coni se casa?­­¨.

Luego el festejo se trasladó hasta el primer piso del boliche Bronx, donde no faltaron los champagnes y hasta incluso algún que otro fernet.

A Coni se la vio disfrutando a pleno de la noche a puro baile y hasta se animó a bailar arriba de un sillón y se robó todas las miradas de las personas que estaban en el lugar.



Merecido reconocimiento

El pasado 29 de agosto fue el Día del Abogado, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, y el Colegio de nuestra ciudad decidió realizar un reconocimiento a los referentes más destacados de esa labor tan importante, que permite ni más ni menos, que funcione el sistema para impartir justicia con todos los derechos y garantías necesarias.

Los galardonados fueron quienes cumplieron 25, 40, 45 y 50 años de ejercicio de la profesión. Uno de estos últimos fue nuestro compañero y amigo, el abogado penalista Miguel Ángel Asad, quien además de destacarse en su labor en los tribunales durante el último medio siglo, es el autor de una columna de opinión todos los jueves en el programa Bahía Hoy, conducido por el periodista Germán Sasso, el cual se emite de lunes a viernes a las 7 por nuestra radio, la 93.1. Es para todo el equipo un placer y un orgullo contar con su presencia y sabiduría.

El doctor Asad se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en junio de 1970. En el camino, como Procurador fue becario en España, donde cursó Sociología del Poder en Puerta de Hierro, ni más ni menos que con el General Perón. Esto generaría que, cuando el creador del peronismo asumiera su tercera presidencia, contara con los servicios profesionales de Asad para cumplir misiones de estricta confidencialidad y estrategia, tanto en el país como en el exterior, que a su muerte continuaron con la presidenta María Estela Martínez. El 22 de octubre del ‘72 se inscribió como abogado en el Colegio de Bahía Blanca, asumiendo como apoderado del Banco Nacional de Desarrollo.

Entre los casos que más marcaron su memoria afectiva están el de Nair Mostafá; el de Carlos Menem Jr., asistiendo a Zulema Yoma; la defensa y libertad del Operativo Cóndor de toma de las Malvinas; la defensa del Coronel Seineldín y su libertad; la absolución de todo el directorio del Patronato de la Infancia de nuestra ciudad; el crimen del doctor Felipe Glasman; la cruzada contra la secta Niños de Dios; el esclarecimiento del asesinato de la Pequeña “P” en Gualeguaychú, entre cientos de causas más. Además, tres de sus cuatro hijos también son abogados. El último de ellos cursa los estudios secundarios. Quién sabe, quizás también siga sus pasos. ¡Salud, doctor!



Sesión el lunes… y crítica

En las redes sociales (más bien en el microclima de las redes sociales) hubo críticas al Concejo Deliberante, que sesionará hoy lunes para tratar un proyecto en conjunto para repudiar el atentado contra Cristina Kirchner ocurrido el pasado jueves.

Las quejas, básicamente, fueron debido a que, por ejemplo, el Congreso sesionó un sábado, y ellos no. Más allá de que es una cuestión simbólica, y que lo que defina el deliberativo local no cambiará demasiado la realidad política, muchos coincidieron que hubiera sido bueno no esperar tanto para la sesión especial teniendo en cuenta la gravedad del caso.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, hubo acuerdo entre la presidencia y los jefes de bloque para definir esa fecha. Además, que el viernes fuera feriado, y las cuestiones administrativas y técnicas, hubieran hecho difícil adelantar la sesión.



El eterno problema del vandalismo

Ya hemos hablado en esta sección sobre el vandalismo que sufren los espacios públicos de la ciudad, y el dinero que se invierte en recuperarlos. Pero en este último tiempo están aumentando los casos de un tipo muy particular de hechos, que tiene como víctimas a seres vivos.

Parece que la nueva “joda” es partir al medio a los árboles recién plantados. Esta situación se ha convertido en una preocupación para las autoridades, que trabajan en un plan de reforestación de la ciudad. Claramente, las actitudes inentendibles de algunos no ayudan.

Solo para tener en cuenta, este años se plantarán unos 3.800 ejemplares en distintas veredas de la ciudad, más 247 en el Parque de Mayo, donados por la Unión Industrial, y unos 30 que se colocarán en donde se extrajeron olmos para instalar la red de gas que usarán los carritos de comidas de ese espacio verde.