Presentan un libro que compila historias de Saldungaray y sus habitantes

Nora Gómez presentará esta tarde un libro de su autoría en homenaje a Saldungaray y sus pobladores. La escritora es nativa de esa localidad donde Gómez tendrá mañana un puesto para vender ejemplares de su creación, que compila historias de 140 familias de la misma comunidad, según ella misma comentó a la redacción de La Brújula 24.

La edición reúne datos y se titula “Saldungaray, familia, herencia y tradición”.

Esta tarde, desde las 17 horas, Gómez presentará su obra en la Biblioteca Popular General José de San Martín, ubicada en La Plata y Pavón de Saldungaray.

La autora pasó varios años juntando material, compilando historias y fotos.

“Se me ocurrió hacer un árbol genealógico de mi familia y de mi esposo, Juan Sequeira. En 2020, plena pandemia, se me ocurrió subir lo que tenía escrito a Facebook. Era una historia por día de las familias originarias, y me incentivaron para escribir un libro”, dijo Gómez y admitió: “La verdad es que tengo mucha expectativa; es un libro grande, con muchas fotos”.