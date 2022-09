Fórmula 1: Verstappen puso las cosas en su lugar sobre el final de la clasificación

Max Verstappen dominó la última ronda de clasificación para llevarse la pole position del GP de los Países Bajos 2022 en una lucha contra el Ferrari de Charles Leclerc. La suerte fue distinta para Sergio Pérez que arrancará quinto.

En la Q1, Max Verstappen rompió rápidamente la referencia del fin de semana consiguiendo un tiempo de 1m11.317s, suficiente para guardarse en los minutos finales de la sesión y concentrarse en avanzar a la Q2.

La segunda posición de esta instancia fue intercambiada en los instantes concluyentes con el AlphaTauri de Yuki Tsunoda escalando a solo 0.110s de lo hecho por el campeón del mundo, pero fue desplazado a la tercera posición cuando Lewis Hamilton cerró su último giro reduciendo la diferencia a 0.014s respecto al piloto de Red Bull Racing.

Charles Leclerc y Lando Norris cerraron los cinco primeros de la Q1. Sergio Pérez fue octavo a 0.324s.

Seb was on a flying lap at the end of Q1 before disaster struck 😖#DutchGP #F1 pic.twitter.com/O1Aol3UsqZ — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Valtteri Bottas fue el primer eliminado con su Alfa Romeo seguido por el McLaren de Daniel Ricciardo, el Aston Martin de Sebastian Vettel y el Williams de Nicholas Latifi.

El cuatro veces campeón del mundo estuvo cerca de pasar el corte, pero en una salida de la pista en el último sector cuando venía mejorando su vuelta lo sentenció a la parte final de la parrilla.

La Q2 se vio interrumpida rápidamente apenas empezó a correr el cronómetro por una bandera roja provocada por una bengala naranja arrojada a la pista, un elemento característico de los aficionados neerlandeses.

Perez spins off at the final corner moments before the end of qualifying



The Mexican’s mishap denied drivers behind him a chance to improve their times#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5TP2A8U4JK — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

La maniobra para retirar el artefacto tomó cuatro minutos. Una vez que los pilotos salieron a la pista para su primer intento Max Verstappen impuso sus condiciones con un registro de 1m10.927s con la goma blanda seguido por Lewis Hamilton con una diferencia de 0.148s con Sergio Pérez en tercero, Lance Stroll y George Russell cerrando los cinco primeros.

En su primer intento los Ferrari quedaron lejos del ritmo del monarca. Carlos Sainz fue el mejor representante en la séptima plaza, justo con el Alpine de Fernando Alonso dividiendo a los dos coches del Cavallino Rampante, con Charles Leclerc en noveno.

Verstappen se guardó en los pits para los minutos finales de la Q1 sabiendo que su vuelta de 1m10 le permitiría avanzar, aunque no lo hizo en primera posición. Ese honor le correspondió a Carlos Sainz quien en su último intento registró una vuelta de 1m10.814s. George Russell avanzó al segundo desplazando al de Red Bull Racing al tercero.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton cerraron los cinco primeros con Sergio Pérez en séptimo.

Fernando Alonso quedó eliminado en la posición 13 luego de que un coche le retrasó ligeramente su ataque en la vuelta rápida final, pero además perdió el control de su Alpine por un breve instante.

Tsunoda’s gesture says it all as Norris blocks his path in the pit lane#DutchGP #F1 pic.twitter.com/KbT57hi4qy — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

El momento definitivo de la clasificación se volvió una lucha inmediata entre Max Verstappen y Charles Leclerc. En su primer intento el neerlandés colocó 1m10.515s, pero fue superado por 0.059s por Charles Leclerc quien tomó el primer puesto cuando restaban seis minutos en el reloj.

Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Sergio Pérez cerraban los cinco primeros.

La última vuelta fue clave para Max Verstappen. Su giro de 1m10.342s le aseguró la pole position derrotando a la armada de Ferrari que había cambiado el ritmo para volverse los principales rivales. Charles Leclerc quedó a un paso de ganar el primer lugar con solo 0.021 segundos.

Impressive from @SchumacherMick 👏



Watch the best bits of qualifying at Zandvoort 🇳🇱#DutchGP #F1 — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Carlos Sainz arrancará tercero con un giro de 1m10.434s. A lado del madrileño estará el Mercedes de Lewis Hamilton.

Sergio Pérez partirá dentro de los cinco primeros luego de que Checo sufrió un trompo al tocar la grava del último sector en el momento que intentaba mejorar su registro.

George Russell, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Lance Stroll completaron los 10 primeros.

Fuente: LB24 / Motorsport.