Un robot para responder las dudas de los bahienses

Las opiniones libres, los hechos sagrados

Aquellos que construyeron un relato falaz e ignominioso alrededor de la muerte de Facundo Astudillo Castro no admitirán jamás, que su hipótesis de desaparición forzada fue rebatida por prueba seria y científica. Que la evidencia manda y la que se ha demostrado cómo sucedieron los hechos.

Que Facundo se ahogó sin la participación de terceras personas (que no fue torturado, ni apuñalado, ni recibió fracturas ni disparos). Que su último contacto personal fue con una productora y no con la policía. Que no plantaron el cuerpo (murió en el cangrejal que fue hallado). Que no le arrancaron los brazos. Que no fue puesto en cal. Que no le robaron plata ni nada. Que no estuvo ni en la comisaría de Buratovich (plantaron un cierre), que no estuvo en el destacamento de Origone (plantaron un amuleto), que no estuvo en un baúl de un patrullero de Bahía (plantaron una piedra turmalina). Que no llevaba 10 mil pesos. Que no le robaron. Que no había sangre en los patrulleros. Que nadie le robó ningún teléfono. Que no hubo dobles de Facundo. Que no se encontró ropa de Facundo en el Hospital Penna. Y mil disparates más, todos y cada uno desmentidos en la causa.

En cambio, si está PROBADO, por ejemplo, que los testigos que aportó la querella (y que casualmente dieron inicio al caso) MINTIERON. Que el delincuente del peritrucho Marcos Herrero plantó prueba (con algún cómplice). Y que una vidente dijo disparates para desviar.

Lo grave, en todo caso, ya no es que ciertos personajes repitan disparates o mentiras. Esos personajes están “jugados” y no pueden retroceder por diferentes razones que en algún momento analizaremos. Lo grave es que haya algún medio de comunicación que aún siga siendo funcional a ese relato. Una cosa es escuchar “todas las campanas”, otra es aceptar esa “campana” alegremente y sin cortapisas. O exponer como héroe a Herrero. La obligación de un medio es separar la paja del trigo. Siempre las opiniones son libres, los hechos sagrados.

Es responsabilidad irrenunciable del periodismo contarle a su audiencia que dice la prueba del expediente. Qué dice la causa, que dicen los informes científicos como los del Equipo Argentino de Antropología Forense o del Conicet-UNS. Para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones.

A menos que tengan otras intenciones.



Cabirón, ilustre

El exintendente Juan Carlos Cabirón, recibió la semana pasada el más que merecido reconocimiento de Ciudadano Ilustre por parte del Concejo Deliberante, y no podíamos dejar de mencionarlo.

El primer jefe comunal de la vuelta a la democracia estuvo rodeado de afectos y compañeros de trabajo y militancia. Todos coincidieron que uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el abrazo que se dieron con el también exintendente radical Jaime Linares, tras recibir la distinción por parte de Héctor Gay y Fabiola Buosi. También, se hizo presente el dirigente Martín Salaberry, quien -según el hijo de Juan Carlos- será el próximo alcalde radical.

“Fue muy natural para él llegar al Concejo, se siente muy cómodo en esos ámbitos. Tenía mucha expectativa por encontrarse con amigos y con muchas personas con las que había compartido momentos de trabajo en la Municipalidad”, comentó su hija, la concejala Silvina Cabirón. Y agregó: “Ese abrazo con Jaime en el recinto fue muy especial. Fue muy emocionante y sincero. En ese momento pasaron por su mente todos los años que compartieron de trabajo y todos los valores por los que lucharon”.

El destacado político ejerció el cargo de jefe comunal por dos períodos 1983-1987 y 1987-1991, siendo precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 1991.

Luego, entre 1993 y 1997, se desempeñó como diputado nacional. Este es otro ejemplo de que lo reconocimientos hay que hacerlos en vida, y que el pasar de los años muestra perspectivas distintas de las personas y los hechos.



El “Boti”

Una de las herramientas de comunicación más promocionadas que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA es el famoso “Boti”, un chat que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con el que se puede dialogar por mensajes de WhatsApp para evacuar consultas, trámites.

Los amarillos locales, que tratan de emular las estrategias más populares de “Geniol”, pondrán en marcha esa tecnología en los próximos meses.

Después del proyecto “mi amiga la mascota”, Pablo Romera (que maneja agenda propia al igual que su amigo-competidor Tomás Marisco), ya se mueve para sumar ese servicio.

Se están terminando las cuestiones técnicas y los informes necesarios de cada área de la Comuna para volcar esa información al sistema. La idea es que el ciudadano pueda tener una opción a mano para poder resolver dudas y trámites sin tener que ir personalmente a las oficinas.



Adicción

La UTN a nivel nacional y la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) firmaron en los últimos días un convenio que tiene como fin la conformación de equipos de profesionales que aborden la prevención y el acompañamiento de los consumos problemáticos de sustancias en las sedes de esa casa de altos estudios.

Los encargados de hacerlo fueron Gabriela Torres, titular del ente nacional, y el rector Rubén Soro, y la idea es que las 30 sedes universitarias, sus áreas de extensión y su vinculación con los territorios, conformen equipos específicos de prevención y acompañamiento.

Mediante este acuerdo, se llevarán adelante espacios de capacitación, sensibilización sobre la problemática y prácticas de cuidado en el ámbito universitario, dirigido al personal docente y no docente, y también a estudiantes.



Intervención

En los últimos días se conoció la resolución de la Corte Suprema Provincial, rechazando la apelación presentada por la Comisión Directiva del Club Midgistas del Sur a partir del fallo que había dictado Personería Jurídica a favor de la intervención del organismo que rige los destinos del deporte por excelencia de los veranos bahienses.

Durante el transcurso de esta semana se concretará el traspaso de poder a quien tendrá a su cargo la normalización de la entidad, paso previo a una convocatoria a elecciones, y que puede demandar varios meses, una vez que se observen los padrones.

El último recurso al que podían echar mano los dirigentes actuales es interponer una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la decisión de quienes rigen los destinos de la institución sería acatar este último veredicto y entregar la llave al “normalizador”.