Bibioteca Rivadavia – próximos espectáculos en cartelera

Concierto de Cámara

Hoy – 20.30 hs

Monte Belknap BYU/USA (Violín) y Leonardo Bedetti (Piano) – Artista invitado: Julián Mansilla (Bandoneón)

El concierto ofrece una variedad de compositores que mostrarán las virtudes del Violín. Se interpretarán obras de Henryk Wieniawski, George Enescu, Jenö Hubay, Gabriel Faurè, Pablo de Sarasate, Paul Nero, Laurence lowe, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino y Julián Mansilla. Este último participara también como músico invitado.

Entrada General: $800

Estudiantes, jubilados y pensionados: 25% de descuento.

Jazz N Blues

Sábado 6 – 21 hs

En esta ocasión se presentará el cuarteto integrado por la conocida cantante Claudia Acosta, el pianista Pedro Giorlandini (radicado ya en nuestra ciudad), el contrabajista Franco Grimoldi y Daniel López en batería.

Se podrá disfrutar de una amplia variedad de canciones de todos los tiempos, entre el Jazz, Rhythm and Blues y el Blues propiamente dicho.

Se interpretarán clásicos como: Georgia on my mind (Gorrel/Carmichael), As time goes by (H.Hupfeld), Cheek to Cheek (I.Berlin), Just the way you are (B.Joel), I put a spell on you (J.Hawkins), y Route 66 (B.Troup) entre otros.

Entrada General: $800

Estudiantes, jubilados y pensionados: 25% de descuento.

Ciclo de Conciertos Biblioteca Rivadavia

Domingo 7 – 19 hs en el Auditorio Luis C. Caronti

Se presentarán las siguientes agrupaciones: Grupo Vocal CantArte dirigido por Edgardo Matoso proveniente de la Ciudad de Punta Alta, el Coral Piedras Blancas dirigido por Claudia Clemente y el Coro de niños del Colegio Rosario Vera Peñaloza, de la Ciudad de Bahía Blanca.

Recorriendo un repertorio de música popular argentina y latinoamericana, obras de autor e infantiles.

Las entradas son libres y gratuitas, con cupo limitado.

Zoom 10 años- Homenaje a Soda Stereo

Jueves 11 – 21 hs

Zoom es una banda de Bahía Blanca que lleva 10 años recorriendo el país realizando un homenaje a la obra musical de Soda Stereo y Gustavo Cerati. En este evento festeja, no solo una década de carrera, sino el aniversario de nacimiento de Gustavo.

Entrada General: $1400

Estudiantes, jubilados y pensionados: 25% de descuento.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de la Biblioteca (Av. Colón 31) o en www.abrbp.org.ar/programacion/. Los precios promocionales sólo pueden solicitarse por boletería.