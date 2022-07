Así fue la vuelta de Tinelli a la televisión

Suena la música de “Leave the Door Open” de Silk Sonic -la superdupla conformada por Anderson .Paak y Bruno Mars- en la voz del cantante Felipe Herrera, quien después lo engancha como medley a “Locked Out Of Heaven”. Al rato, aparece la cantante Lula Rosenthal en el rol de Nathy Peluso en su “BZRP Music Session #36”, para pasarle de nuevo la posta a Herrera, quien se cargó otro track de Bizarrap, la session #48 con Tiago PZK. Entre estas canciones transcurrieron los primeros minutos del primer programa de Canta Conmigo Ahora (El Trece). ¿Y Marcelo Tinelli?

Por ahora, nada. Porque el que aparece a continuación es Pablo Lescano, a pura cumbia y junto a Johana Rodríguez, la ex vocalista de Viru Kumbieron, interpretando el hit “Me vas a extrañar”. Y recién después, con la pista bien caliente y rodeados del calor del público que copó el set, apareció Marcelo, de la mano de Lolo, su hijo más chico y una enorme sonrisa cruzándole el rostro. “¡Qué lindo esto, cómo se extrañaba!”, fue lo primero que se escuchó de la boca del conductor.

“Lo empezamos con el saludo tradicional: ‘¡Buenas noches, América!’”, exclamó finalmente Marcelo, exactamente a las 22.40, diez minutos después de lo anunciado. Acto seguido, le pidió a Lolo (“Hoy tenemos al co-conductor”, lo presentó) que hiciera lo mismo y el niño repitió el clásico latiguillo.

“Qué lindo volver a la tele, por Dios. Buenas noches, América, buenas noches Argentina, buenas noches a toda la familia que está ahí del otro lado”, volvió a saludar y definió esta noche de lunes como “el día más esperado para todos nosotros. Ojalá que para ustedes también”.

“Estoy con todos mis hijos acompañándome: Cande de jurado, Mica desde México. Un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y un desafío hermoso para todos nosotros, que tanto amamos hacer televisión”, agregó Tinelli quien no sólo está acompañado por su familia, sino que también por una histórica en sus ciclos, como es Marcela Feudale, en su rol de locutora.

“¡Qué lindo momento y qué lindo todo lo que se ve por acá! Miren lo que es esta escenografía, por favor”, dijo Tinelli sobre el espectacular entorno del show. El programa, grabado, se realiza en el nuevo estudio de LaFlia montado sobre lo que fue el Bailando y consta de un escenario circular en el centro del lugar con parlantes dispuestos en el piso, una tribuna armada para 100 jurados, otras dos más pequeñas a los costados para familiares y amigos de los participantes, todo rodeado por muchas pantallas de led.

Luego fue el turno de presentar a algunos de los integrantes más notables del jurado. En primer lugar, pasaron su hija Candelaria junto a su pareja, el cantante y compositor Coti Sorokin, quienes entraron al estudio con la música de “Nada fue un error”. “Me encantaba la idea del programa. Si no estaba ella, yo no venía”, dijo el músico. “Era mutuo. Si él no iba, yo tampoco”, completó Cande. Luego fue el turno de José Luis El Puma Rodríguez y de Cristian Castro, quienes también tuvieron su momento con Tinelli.

Un rato después, se hizo un paneo rápido por el resto de los 100 jurados, entre los que se encuentran compositores, cantantes, actores, actrices, médicos, cantantes de templo, drag queens. Entre ellos, se vieron algunas caras conocidas, como Gladys La Bomba Tucumana, Luciano El Tirri Giugno, Manuel Wirtz, Locho Loccisano y El Bahiano.

A las 23.01 salió en escena Ailén, de 24 años, quien se convirtió en la primera participante del ciclo, haciendo una versión de “Somebody To Love”, clásico de Queen. “Yo me muero cantando adelante de todos estos monstruos, no sé cómo hiciste”, la elogió Marcelo al finalizar su interpretación.

El primer jurado en hablar fue Cristian Castro, quien le dio una buena devolución. “Me encanta tu presencia, es muy fresca. Algo tiene”, dijo el mexicano. El puntaje de Ailén fue de 92 puntos, dejando la vara alta para los participantes siguientes.

Después de la participación de Olivia, quien cantó “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra (obtuvo 51 puntos), Tinelli tuvo su primera interacción con los jurados y estiró los límites del formato, fiel a su estilo. “Ustedes no se pararon en ningún tema, ¿pasa algo con la silla?”, bromeó Marcelo. Y los jurados simplemente dijeron que la interpretación de los cantantes que habían pasado hasta ese momento no “nos llegó”.

En este primer envío, los cantantes fueron pasando de a uno para mostrar lo suyo y, después, tuvieron un mínimo ida y vuelta con el conductor y también con parte del jurado, quien hizo una devolución. Luego, llegaba el momento del puntaje que decidía la permanencia o no en el podio de los mejores de la jornada.

Luego de la participación de ocho cantantes, el podio del lunes quedó conformado por Maxi y Ailén (ambos con 92 puntos pero en el desempate quedó primero él, quien interpretó un flamenco de Diego el Cigala) y Matías Muñoz, quien alcanzó la marca de 87 sobre 100.

A las 23.54 de lunes y con una marca de 12.1 de rating (dos centésimas por arriba de La Voz Argentina, su competidor directo, desde Telefe), Tinelli dio por finalizada esta primera emisión. “Hasta acá llegamos, señores. Se terminó la primera noche. Mañana vendrán ocho participantes más a intentar desbancarlos a ustedes”, les dijo a los del podio.

“Gracias a todo el excelentísimo jurado por la predisposición, por el talento que hay en esa tribuna increíble”, agregó Tinelli y se despidió de su gente, mirando a cámara. “Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches en la pantalla de El Trece. Nos vemos mañana, a las 22.30, con Canta Conmigo Ahora. Gracias, chau, chau, chau, chau… ¡chauuuu!”, se despidió el conductor.

Fuente: Infobae