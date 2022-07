Juani, el chico con autismo autor de una obra de arte en el menú de una confitería bahiense

Por Cecilia Corradetti, para La Brújula 24 / [email protected]

Una risa pegada a la cara, dulce, simpático, inteligente y, por sobre todo, un gran dibujante.

Juan Ignacio Kooista nació en Bahía Blanca el 8 de mayo de 2007, es el único hijo de Diego y Betina y vive en el barrio San Ignacio.

Aún no había cumplido tres años cuando fue diagnosticado con un Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado (TGD), hoy llamado Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“El impacto fue total. Angustia, dolor, desconocimiento. No sabíamos qué rumbo tomar. Lloramos, nos desahogábamos como podíamos con el apoyo y la contención de los abuelos… Y ahí estaba él, con su sonrisa. Había que salir adelante”, recuerda Betina Fernández, su mamá, en diálogo con La Brújula 24.

Corrió desde entonces mucha agua debajo del puente. Momentos felices y otros no tanto. “La inclusión no siempre se da y eso es doloroso. Hace falta más empatía en la sociedad”, agrega.

Juani siempre amó dibujar y, si bien nunca tomó clases, sus creaciones sorprendían desde muy niño a propios y extraños. En el taller Soltar, orientado a adolescentes y niños a promover habilidades sociales a través de distintas dinámicas, también lo percibieron de inmediato.

Fue así que una tarde, durante una merienda grupal en la confitería Blossom, junto a profesores y alumnos del taller, surgió la posibilidad de que Juani dibujara la carta del menú. El resultado, poco después, fue maravilloso y mejor del esperado.

Con una reseña del niño en la parte inferior y sus excepcionales dibujos de tortas, bocaditos, alfajores y dulces, hoy Blossom visibiliza la habilidad de un niño con TEA y da un paso adelante en la inclusión verdadera.

“Estamos emocionados de presentarles nuestra carta pictográfica que, con tanto cariño, hizo Juani para nosotros”, comienza señalando una publicación que circula en Instagram, con la imagen sonriente del protagonista.

“Nos conocimos cuando los chicos de Soltar taller (@soltartaller) vinieron a compartir una merienda al local y a través de las profesoras Natalia y Gisela descubrimos que es un gran artista e ilustrador y nos propusieron crear nuestro menú adaptado”, agrega el escrito.

“No nos alcanzan las palabras de agradecimiento hacia las docentes y hacia Juan, su acompañante terapéutico, pero sobre todo hacia Juani, por su increíble trabajo y dedicación. Lo que logró es increíble”, acota, para concluir: “Estamos felices de que nos lleguen estas propuestas que fomentan la inclusión y nos hacen reflexionar para generar el cambio que necesitamos”.

— Betina ¿Cómo reaccionó Juani cuando vio sus dibujos?

— Fue una gran alegría. Sonrió feliz y gritó: “¡Mi carta…!”. Siempre tuvo gran habilidad para dibujar y agradezco al taller Soltar que intercedió para que tuviera esta posibilidad y ese estímulo.

–¿Cómo fue el proceso de ustedes, como padres, para lograr su verdadera inclusión?

— Un proceso de búsqueda permanente de terapias y escuelas para que estuviese integrado y no le faltara nada. No fue fácil. La primera experiencia en el jardín de infantes no resultó agradable y tuvimos que alejarlo, por su bien. No había interés en abordarlo. Al año siguiente comenzó en otro establecimiento y luego pasó a la primaria, donde nos topamos con otra mala experiencia. Hasta que, por fin, llegamos a la Escuela 505 y luego a la Asociación de Padres Autistas de Bahía Blanca (APAdeA). En ambos establecimientos encontramos excelente contención y maravillosos seres humanos. También acudió al Centro Integral de Aprendizaje y Comunicación (CIAC) con muy buenos resultados. Hoy Juani concurre a la Secundaria 40 con un hermoso grupo de compañeros.

— ¿Qué otras actividades desarrolla?

— Es muy activo, participa en la propuesta “Infinito por Descubrir”, juega al básquet, practica natación, integra el sector de murales de la Escuela de Estética y concurre a la colonia de vacaciones del Parque Independencia.

— ¿Cómo define a Juani?

— Como una persona dulce y buena, algo que siempre han destacado desde todos sus entornos. A veces es extremadamente prolijo y estructurado, otras no tanto. Le encanta bailar, le fascina la música, ir a eventos, al cine y a comer. Pero sin dudas, lo que más me emociona es que mi hijo es, sencillamente, una persona feliz.

Una institución que fomenta la autonomía

Con sede en Holdich 42, el taller Soltar tuvo la iniciativa de proponer a Juani para la realización del menú.

“La dueña de Blossom se enganchó enseguida y el proyecto fue trabajado con el acompañante terapéutico, Juan Pablo Iglesias, y la diseñadora gráfica Marina Villareal, quien pudo editar los dibujos y los insertó en el menú según la estética del lugar”, comentaron las docentes Gisela Alvarado y Natalia Juan.

“Todo está orientado a la vida diaria y a la autonomía de las personas con discapacidad. Acompañamos cada etapa para lograr la inclusión escolar y laboral ya que el taller está orientado a niños, jóvenes y adultos. Todo lo que se aprende y practica en el taller luego se pone en práctica en los contextos reales”, concluyeron.