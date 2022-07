El relato del bioquímico que encontró semen en el cuerpo de Nora Dalmasso

Fueron tres meses y 17 días los que duró el juicio a Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmasso, el femicidio ocurrido en 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto, en Córdoba. Tras 15 años, siete meses y ocho días, este martes quedó impune y prescripto ante la absolución del viudo.

Daniel Zabala es el bioquímico policial que en aquel entonces confirmó la existencia de semen en el cuerpo de la víctima y aseguró que era de “linaje Macarrón” –luego, el FBI precisó que el ADN era específicamente del viudo–. Hoy se pregunta “qué motivo hay para desestimar una prueba de tal magnitud” y cree que la Justicia “quedará con una mancha”.

En diálogo con La Brújula 24, el profesional recordó que “yo estuve esa tarde, me llamaron por teléfono, y junto con la forense que ya estaba hacía minutos levantamos las muestras del cuerpo de la víctima, de varios lugares”.

“Las acondicioné y traje a mi laboratorio para hacerle las pericias, que son irrefutables. En el año 2012, con las mismas técnicas que vengo usando desde hace años, el Fiscal me felicitó por un hallazgo y porque se pudo condenar al culpable con esas muestras. Pero en este caso de Dalmasso me llamó mucho la atención porque no pensaba que me iba a descalificar de esa forma”, lamentó.

Y agregó: “Primero me sorprendió, porque esperaba el destrate del abogado defensor, pero no del Fiscal acusador. Lo que pasa es que él, basándose en los resultados de no hallazgos de policía judicial, se apoyó en eso y me descalificó el trabajo que yo había hecho, siendo que siempre lo hice de la misma manera. He trabajado más de 30 años en la policía y hay muchos en los que el mismo fue satisfactorio”.

Cabe destacar que el último fiscal que instruyó el caso, llamado Luis Pizarro, desestimó la prueba genética que había usado su antecesor, Daniel Miralles, para acusar al viudo como autor del homicidio.

¿Qué encontró Zabala?

“La secuencia de mi trabajo fue junto con la forense levantar las muestras de cavidades y la parte externa de la víctima, que estaba sobre la piel. Por eso uno de los aspectos que hay que considerar es que los forenses, al hacer el análisis macroscópico, certificaron que la víctima había tenido relaciones sexuales previa a la muerte y que se correspondían con el líquido biológico hallado. Una mujer con hábitos higiénicos tan estrictos no podía tener eso sobre la vulva. Eso fue levantado, yo le hice las pericias y se dictamina específicamente que era compatible con semen”.