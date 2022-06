Di María jugará en la Juventus: el contrato que firmará será por un año

El Fideo, al país de las pastas. De París a Turín. Si bien todavía no es oficial, Ángel Di María jugará en la Juventus. El rosarino, que ya es tapa de los diarios italianos, firmaría por una temporada con La Vecchia Signora. Llegará en condición de libre luego de que el PSG, donde se convirtió en ídolo en siete temporadas, no le ofreció renovar su contrato. El Barcelona insinuó con presentarle una propuesta, pero no está en una buena situación económica como para contratarlo. Benfica también lo buscó, pero la Juve lo convenció con sus muchas ganas de contar con él en su plantel.

De esta manera, Di María buscará seguir agigantando su figura en Europa, donde jugó en Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, ahora Juventus y levantó 28 trofeos, entre el que se destaca más la Champions League 2013-14 con el Merengue. Y su arribo es una buena noticia para Argentina: llegará al Mundial con rodaje en una de las mejores ligas del planeta, donde querrá llegar a su mejor versión para Qatar. Por poco no será compañero de Paulo Dybala (no lo tendrán en cuenta) pero sí del juvenil Matías Soulé.

Se sumará a una Juventus que ya no tiene la hegemonía en el calcio como años atrás. De hecho, Inter y Milán son los últimos campeones del campeonato. En la última temporada, el equipo de Massimiliano Allegri finalizó cuarto y se clasificó con lo justo a la Champions. Además de Dybala, se fueron Giorgio Chiellini y Federico Bernardeschi. “Di María en la liga italiana sería como Maradona. Hoy la Serie A está empobrecida a nivel técnico y Ángel tiene calidad de sobra”, afirmó Buffon días atrás en una entrevista con el diario La Gazzetta Dello Sport.

Di María, que quiere retirarse en Rosario Central, no es el primer argentino top que contrata Juventus. Ya había incorporado a otros cracks de nuestro país como Carlos Tévez (2013), Roberto Pereyra (2014), La Joya (2015) y Gonzalo Higuaín (2016). Además, fue dueño del pase de Cristian Romero, pero nunca jugó: lo cedió a Genoa y Atalanta y luego lo vendió al Tottenham.

Fuente: Infobae