Roció Marengo rechazó la propuesta de casamiento de Eduardo Fort

Hace una semana, Rocío Marengo había confirmado la feliz noticia de que se casaría con Eduardo Fort luego de haber enfrentado varios rumores de separación. Todo parecía viento en popa, hasta que hace unas horas se conoció que esta boda no se llevará a cabo y que nunca hubo compromiso.

En el programa LAM, fue Ángel de Brito quien se encargó de dar la primicia. “Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa”, soltó el conductor, generando la sorpresa de las angelitas. Sobre todo, para sorpresa de Pía Shaw, quien fue la que contó la noticia del compromiso en primer lugar.

“Me dijo: ‘Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso'”, explicó De Brito. La modelo, que se encuentra por el momento en Chile, con este mensaje dejó en claro que no tiene intensiones de unirse en matrimonio con Eduardo Fort, pero no confesó cuáles serían las razones por las cuales lo rechazó.

Además, el conductor de LAM especificó que Marengo no saldrá a dar declaraciones hasta que ella se encuentre más tranquila. Una vez que eso pase, la modelo contará todo lo que ha sucedido en su vida en estas últimas semanas. Por otro lado, otra de las causas por las que no querría hablar con los medios es porque está a punto de comenzar un programa nuevo y no quiere tener problemas en ningún sentido.

Fuente: Gente