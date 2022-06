Agenda cultural de la Biblioteca Rivadavia

MARTIN DARDIK El trinche en Bahía Blanca

Mañana – 21.30 hs.

Martín Dardik, el Trinche presenta un show con diversos recursos humorísticos desde el monólogo de stand up, todo con su estilo ácido e irreverente.

Desde 2013 que Dardik rota por distintos bares y teatros de Capital Federal y del interior. Además tuvo participaciones en radio y televisión y en 2014 fue el premio Revelación en el Concurso Nacional de Stand Up. Martín es comediante, formado no solo en el Stand Up sino también en teatro para monologuistas y guión.

Entrada General: $1650

EL JUGUETE TANGO En concierto

Sábado 4 – 21 hs

El concierto reúne varios atractivos, ya que por un lado será el reencuentro del grupo con sus públicos luego de 2 años; será el estreno de su nuevo repertorio y además de la nueva formación del grupo.

El Juguete Tango formado por Rubén Cordi en voz, Federico Kuperman en contrabajo y Luciano Pipig en piano, incorpora en esta nueva etapa a Diego Casoni en clarinete.

La agrupación aprovechó el período de pandemia, para trabajar en su nuevo repertorio, basado en temas de autores nacionales, bajo arreglos del pianista, compositor y arreglador porteño Emiliano Greco.

-Entrada General: $1000

CARLOS PINTORESCO GONZÁLEZ – ESTEBAN CEREIJO

Domingo 5 – 20 hs

Concierto de guitarras con raíces folclóricas y populares. Se interpretarán obras propias y ajenas.

-Entrada general: $500

-Promociones: jubilados, pensionados, estudiantes: $300

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de la Biblioteca (Av. Colón 31), de lunes a viernes de 10 a 17 hs o vía online en www.abrbp.org.ar/programacion/.

Los tickets con precios promocionales se pueden solicitar solo personalmente por boletería.