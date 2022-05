Alicia Castro trató a Alberto Fernández de “improvisado” y dijo que su elección fue “un error”

La ex embajadora en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, habló sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegir a dedo al presidente Alberto Fernández y sostuvo que “fue un error de todos y todas”.

La referente del espacio Soberanxs, el mismo al que pertenecen kirchneristas distanciados como Amado Boudou y Gabriel Mariotto, se refirió a la selección de Fernández aquel 18 de mayo del 2019 por decisión de la hoy vicepresidenta. “Cristina es una política brillante y todos cometemos errores. Un presidente no lo puede elegir una sola persona y a través de un tweet”, reflexionó, luego de develar que “Alberto Fernández fue un error de todos y todas”.

La ex diplomática habló sobre la incomunicación entre la cúpula presidencial y además de las críticas a Fernández, arremetió contra Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. “Nosotros no hubiéramos votado al Alberto Fernández de la lista de Cavallo, el que decía que Cristina hacía un peronismo patético o al Sergio Massa que iba a criticar a Kirchner a la Embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Néstor”, cuestionó en diálogo con FM Delta 90.3, donde habló con Horacio Cabak en El Ciudadano.

Luego aseguró que el Presidente no tiene plan y decidió gobernar por fuera de la coalición. “La mayoría no hubiese votado al Frente Renovador. La virtud se encontró en una alianza donde se podían coordinar acciones en cuestiones económicas y en relaciones exteriores parecida o mejor al kirchnerismo, y esto no sucedió”, analizó.

Fuente: Perfil