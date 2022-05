Nelson Mandela, un apasionado del boxeo

Por José Valle, historiador del tango, escritor y productor cultural.

Nelson Mandela fue sin lugar a dudas una de las personalidades más importantes de la historia de la humanidad. Mandela fue un apasionado del noble deporte de “narices chatas”, en el año 1950, empezó a practicar el caballeresco deporte de los puños en el gimnasio Donaldson Orlando Community Centre en Johannesburgo, capital de Sudáfrica. Un lugar donde carecían de lo básico para practicar el deporte, según él mismo cuenta en su autobiografía “El largo camino hacia la Libertad”, “No teníamos ring y entrenábamos sobre cemento, lo cual era peligroso cuando un boxeador era noqueado. Sólo teníamos un costal y unos cuantos pares de guantes. No teníamos medicina ni peras fijas, tampoco shorts, ni botas adecuadas y tampoco protectores bucal”.

El legendario ‘Madiba’, lejos de ver al boxeo como un deporte violento, lo veía como un arte, una ciencia. “No me gusta la violencia del boxeo tanto como la ciencia que guarda. Estaba intrigado por cómo se mueve el cuerpo para protegerse a sí mismo, cómo se utiliza una estrategia tanto para atacar y retirarse, cómo toma ritmo en una pelea”.

Nelson Mandela, nunca dejó de ser alguien que pensaba en la igualdad entre seres humanos, eso demuestra cuando reflexiona sobre el viril deporte de los puños: “El boxeo es igualitario. En el ring, rango, edad, color, y riqueza son irrelevantes. Cuando estás enfrente de tu oponente, cuando estudias sus puntos fuertes y débiles, no piensas en su color o estatus social”.

El líder sudafricano explica por qué no se destacó en el deporte de los golpes. “No era un destacado boxeador. Yo estaba en la división de los pesos pesados y no tenía el suficiente poder para compensar mi falta de velocidad, ni la velocidad para compensar mi falta de poder”. El boxeo es igualitario. En el ring, el rango, la edad, el color y la riqueza son irrelevantes. Nunca participé en ninguna pelea después de que entré a la política. Mi principal interés era entrenar. Me parecía que el ejercicio riguroso es una excelente solución para la tensión y el estrés. Después de una sesión extenuante de ejercicios, me sentía más ligero, tanto mental como físicamente”, escribió.

En 1961, cuando su lucha por la integridad de las etnias inició, era considerado como un terrorista por las autoridades del régimen sudafricano y por la ONU, junto a otros dirigentes políticos y sociales como Walter Sisulu, Ismail Boola,Silas Molema y Johon Marks entre otros. Mandela fue el prisionero número 466 a partir del año 1964 en la isla de Robben, durante 17 años en precarias condiciones. Posteriormente pasaría otros 10 años más en otras dos prisiones diferentes.

El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos. Recién en el año 1990, con Frederik De Klerk en el poder, un dirigente del Partido Nacional más permeable al diálogo, Mandela, recuperó no solamente su libertad sino también el gran sueño de su vida de ver a su patria libre y en un sistema democrático.

La apertura al diálogo que abrieron ambos líderes, Mandela y De Klerk, sería fundamental, para que en el año 1993, no hubiese demasiadas dudas y el Nobel de la Paz fuese compartido por ambos. En las elecciones celebradas en el año 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica…la larga lucha bien había valido la pena…Desde el comienzo hasta el final de su gestión y luego ya fuera de la misma, Mandela, continuamente se preocupó por solidificar los lazos entre los ciudadanos de su patria que tanto había costado hermanar. No se aferró al poder, se retiró cuando correspondía y siguió luchando por causas nobles.

Nelson Mandela recibió reconocimientos de todas partes, y el boxeo no podía quedar a un lado. El Consejo Mundial de Boxeo(CMB) lo nombró “Rey de la Igualdad Humana”.

En pocas palabras, Nelson Mandela fue el prisionero político más famoso del siglo pasado, un hombre que se dedicó a luchar por la libertad de su pueblo y la igualdad entre las razas, un visionario y embajador de buena voluntad que cambió la historia de su país. Mucho antes de su muerte, ya se había convertido en leyenda. El 5 de diciembre del 2013 murió a los 95 años Nelson Mandela, un ser humano excepcional que peleó abajo del ring por las causas justas.