Rocío Marengo decidió ser mamá soltera: “Quiero ser feliz sin molestar a nadie”

Rocío Marengo sorprendió con sus declaraciones a la Revista Pronto de esta semana. En una nota de tapa, aseguró que se embarcará en el camino de la maternidad sola, a pesar de seguir en pareja con Eduardo Fort.

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor”, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”.

Los motivos detrás de la decisión de Rocío Marengo

Según contó Rocío Marengo, su deseo de ser madre está más que instalado y lo planea como algo inmediato. “Siento que ya es el momento… Ya era ayer el momento. Es mi objetivo. Tenía que terminar estos compromisos laborales y sí, voy a ser mamá”, indicó.

La decisión de tener un hijo sola no fue algo improvisado. La mediática aseguró que no sabe “si está preparada para la familia tipo”. Y aclaró: “Es la primera vez que lo cuento, todavía no lo quería decir”. “Yo quiero ser feliz y no quiero molestar a nadie”, remarcó.

“Yo vengo de una familia súper conservadora. Venimos como con una cajita que nos enseñaron que esto tiene que ser así y a mí la vida me llevó por otro camino, estoy parada en otro lugar y digo yo quiero otra familia”, describió.

Sobre el rol de Eduardo en su futura maternidad, destacó que “estaría al pie del cañón”. “Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado. Es un tema que estoy definiendo porque no es a largo plazo, es ahora”, señaló.

“Todo lo que siempre busqué mostrar en la tele iba para ese lado: seamos libres, seamos felices, seamos como somos porque la vida es muy corta. Vengo con esa frase y disfruto el minuto a minuto porque hoy estamos y mañana no. Y la verdad que atarte una persona y a veces estar mal, y seguir estando, es perder el tiempo. Y esta decisión tiene que ver con eso”, concluyó.

Fuente: TN