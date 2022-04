Proponen que personas con antecedentes no puedan postularse ni ejercer cargos

Un proyecto de ordenanza municipal para que no pueden ocupar cargos o postularse aquellas personas que hayan sido condenadas por la Justicia, busca su aprobación en el Concejo Deliberan de Bahía Blanca y es también una forma de apoyar una iniciativa de alcance nacional, explicó la concejala Gisela Caputo.

“En el proyecto se piden dos cosas básicas qué es un certificado antecedentes penales y el libre deuda de cuota alimentaria que lo que busca es seguir el sentido del proyecto nacional de ficha limpia y poner en orden qué quiénes somos representantes políticos o funcionarios públicos como mínimo tenemos que cumplir todo lo que cumple el buen vecino, el ciudadano que quiere ejercer un trabajo”, dijo Caputo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Caputto usó como ejemplo los requisitos para entrar a las canchas a ver un partido de fútbol en Bahía Blanca, lo que se conoce como Liga Segura y “te pide que pases por capa de policía, antecedentes o si has violado la ley del deporte, entonces cuánto menos para ser funcionario”.

“El proyecto lo está impulsado el espacio de Juntos por el Cambio y lo que están buscando es que se debata en el Congreso. Algo que no está pasando, porque nunca se llega acuerda como tantas otras veces”, afirmó.

Detalló que el proyecto de ordenanza no establece modificaciones a la Ley de Elecciones, porque no corresponde a esa instancia, pero sí se busca eso en el proyecto nacional. Se trata de “las personas que no pueden ser candidatos son aquellos en los que la Justicia ya falló”, explicó.

“El proyecto de ordenanza hace el planteo general y promueve que esta ley se trata y te en el partido de Bahía Blanca sugiere que se pida certificado antecedentes penales, libre de deuda cuota alimentaria”, detalló la concejala.

Más específicamente señaló que “en los cargos electivos y los funcionarios sí se puede modificar y que en caso de que salte algo de los antecedentes penales, esa persona no podría ser funcionario”.

“Si esta discusión no la damos hay muchas cosas que naturalizamos. Siempre hablamos de hechos de corrupción más grandes, pero hay muchos casos más chicos. Si una persona llegó a robar millones de dólares o de pesos, eso no fue lo primero que hizo. Siempre arrancan con algo más chico”, dijo.

Al proyecto ya se le dio ingreso en el HCD y tiene que pasar por tres comisiones y si pasa por los tres se podrá tratar en el recinto. “Yo creo que no debería haber nadie que se oponga, porque es un proyecto tiene cuestiones razonables que ya se vienen pidiendo en el ámbito privado e incluso en un partido de fútbol”, concluyó Caputo.