Will Smith ingresó en una clínica de rehabilitación

Las noticias alrededor de Will Smith no paran. Mientras el presidente de la Academia de Hollywood decidió que la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo adelante su reunión para este viernes 8 -estaba prevista para el lunes 18 de abril- para discutir “acciones y consecuencias” para Smith, tras el escándalo en la entrega del Oscar, ahora otra novedad alrededor del intérprete sorprende.

Es que el diario sensacionalista The Sun ha revelado que Will Smith ha ingresado en una clínica de rehabilitación para superar lo sucedido.

Se trataría de una clínica de rehabilitación de lujo, “para ricos y famosos” y el propósito del actor es “gestionar todo lo que está sucediendo en su vida”, es decir, todo lo que sucedió en poco menos de diez días, tras subir al escenario del Dolby Theatre y abofetear a Chris Rock, que había hecho una broma de mal gusto sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor de Hombres de negro.

La información la publicó por primera vez el diario británico, en su portal de noticias.

Una fuente cercana

The Sun habría contactado a “una fuente cercana al actor”, la que habría expresado lo siguiente: “Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022”.

A fin de cuentas, la estrella de Hollywood no sólo ha sufrido un momento de duro impacto mediático. También se está resintiendo su reputación y su trabajo. Esto podría repercutirle muy gravemente en la industria cinematográfica estadounidense. Veremos cómo acaba lidiando con la gestión emocional y psicológica, clave para un trabajo como el que realiza.

Y el amante va a escribir un libro

También The Sun publicó que August Alsina, el cantante que fue amante de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will, está por firmar un contrato para contar en un libro todos los detalles de su relación con la actriz.

Es que, según también una fuente cercana al rapero, Alsina tendría ofertas millonarias de muchas editoriales.

No fue hace tanto: en el año 2020 la propia Jada Pinkett Smith contó en su programa Red Table Talk que le había sido infiel a Will Smith con el músico. Claro que la actriz de la saga de Matrix hizo sus declaraciones después de que el rapero comentase en otra entrevista tuvo una relación con ella, pero con el consentimiento de Smith. Allí fue que se reveló que Jada y Will tenían una “pareja abierta”

“Él siempre sostuvo que Will le dio permiso para acostarse con Jada, algo que negaron públicamente. August va a dar detalles acerca del tiempo en el que estuvo con Jada y también contará cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will, cuando éste estaba filmando”, acotó la fuente.

