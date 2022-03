Nació Santa, la tercera hija de Santiago del Moro

Este viernes Santiago del Moro fue papá por tercera vez. Su pareja, María José Sánchez, dio a luz a Santa en un parto programado que tuvo lugar en el Sanatorio Finochietto, a donde ingresó esta mañana la pareja.

La noticia la dio Guido Záffora en Es por ahí, quien agregó que sabiendo que la fecha de parto era este viernes 25 de marzo, el conductor se ausentó a su programa de Radio La 100, El Club de Del Moro, y también había arreglado con el equipo de producción y las autoridades de la emisora que se tomará 15 días de vacaciones para estar en su casa y acompañar a su esposa y su beba. En tanto, se sabe que Masterchef Celebrity es grabado, es por eso que durante las próximas emisiones se lo verá al conductor al frente del certamen de Telefe.

Más tarde, el conductor utilizó sus redes sociales para compartir la feliz noticia. “A las 10:07 nació nuestra hijita Santa”, escribió detallando que la beba pesó 3.020 kilogramos. Además, compartió la foto con la huella de los pies de Santa. “Tan hermosa, tan llena de paz”, agregó sobre la pequeña y agradeció los saludos que recibió la familia. “Gracias a todos por tantos mensajes de amor y mi agradecimiento eterno al personal de salud que siempre me acompaña y contiene”.

Padres de Catalina, de 11 años, y Amanda,de siete, Santiago y María José pensaron mucho en el nombre de su tercera hija. “Les cuento por qué…”, reveló días atrás en su programa de radio. Y siguió: “Cuando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho, y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre. Y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada. Llegó”, comenzó el conductor.

“Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice: ‘Se va a llamar tal’, porque si era nene se iba a llamar así. Así que se llamará así como nena”, continuó y agregó que pensó que el nombre era común en los varones pero no así en las nenas. “Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso y dije ‘está bien’”.

“Mi hijita se va a llamar Santa, -anunció- Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”, sostuvo el animador.

“Las hermanas tenían dos o tres nombres prohibidos, porque querían elegir, pero estelo aprobaron”, agregó, divertido, sobre la participación de Catalina y Amanda en la elección del nombre de su hermanita.

Por su parte, Santiago contó que también barajaron la posibilidad de llamarla Santa. “Me gustaba, buscaba un nombre simple, corto, me gustaba Cayetana, por San Cayetando, todo por los santos. Pensé que iba a ser un nene. Y de Cayetano pasamos a Santo o Santos,y así lo llamábamos hasta que nos dijeron que era una nena más”.

“Gracias a Dios y por ser la tercera nena tenemos todo, no se pongan en gastos. El amor me alcanza y sobra”, había dicho el conductor, conmovido, a sus compañeros de radio.

María José Sánchez y Santiago del Morose conocen desde chicos. Ambos son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo en el partido de Carlos Tejedor, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eran vecinos: ella vivía a la vuelta de la casa del conductor. Comenzaron siendo amigos de la infancia y en su adolescencia se enamoraron y apostaron a su amor para toda la vida. Hoy disfrutan de la familia que formaron junto a sus tres hijas: Catalina, Amanda y Santa.

