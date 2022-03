Se reperfila el radicalismo local

Semana agitada para Porte

El exsecretario de seguridad Emiliano Álvarez Porte volvió al escenario público de una manera que no pasó desapercibida. Con pocas horas de diferencia, debió aclarar que no tenía relación con el narco Fabián Rossi y explicitó su apoyo a Cristian Ritondo en su carrera a la gobernación bonaerense.

EAP respondió ante la información exclusiva de LA BRÚJULA 24, que el detenido Juan Manuel Mejuto, lo había mencionado a él -y a otra decena de personas- como conocidos de Rossi. “No los conozco, no sé quiénes son estas personas, nunca las vi. Sé que Mejuto ha nombrado a muchas autoridades judiciales, políticas y policiales. Algunos han trascendido y otros no, pero no todos somos iguales, por eso estoy acá. Ojalá puedan abrir todos los teléfonos y vean que no es verdad lo que dicen. No es tan extraño que estas personas utilicen nombres de funcionarios o miembros de la Justicia diciendo que los conocen”, señaló. Por último, puso en duda la motivación del detenido: “Puede ser que alguien le haya sugerido mi nombre”.

La Justicia Federal está reuniendo información para corroborar o descartar las manifestaciones del imputado. Ya hubo allanamientos en distintos lugares, incluso se abrieron contenedores, pero -por el momento- los resultados han sido negativos.

En paralelo, Álvarez Porte blanqueó sus intenciones de lanzarse como candidato a intendente de la mano de Cristian Ritondo. La foto conmovió al radicalismo, ya que una de sus figuras más conocidas a nivel local se está alineando con un postulante del PRO puro.

Harto del ninguneo de Maximiliano Abada y el radicalismo en general, y después de las versiones que indican que Lorenzo Natali se encamina a ser quien pelee por el sillón de Bordeu, Álvarez Porte buscó nuevos rumbos. Su tropa, en tanto, quedará identificada con Evolución de Martín Lousteau y a la espera de que toquen pito para salir a hacer campaña por Ritondo.



Distinguidos

El senador de Juntos, Andrés De Leo, fue uno de los principales distinguidos

en la tradicional ceremonia de entrega de los Premios Parlamentario, en la que se reconoce la labor en ambas cámaras legislativas bonaerenses, la cual tuvo lugar este martes.

El otro que se llevó el máximo galardón, en este caso en Diputados, fue el legislador del Frente de Todos, Rubén Eslaiman.

En su discurso, el presidente de la Coalición Cívica a nivel provincial recordó a su madre, fallecida hace un mes: “No fue una mujer cualquiera, sino que en la adversidad tuvo que criar a cinco hijos en la pobreza, y nos incentivó esta pasión y rebeldía. Porque hay que remontar de la adversidad, rebelarse ante las injusticias. Nos enseñó que hay que trabajar para la democracia”.

También formó parte de los destacados por este tradicional premio el senador del Frente de Todos, Marcelo Feliú, que consideró: “Soy de los que piensan que los que tenemos responsabilidades dentro de la política debemos pensar cuales son los puntos en común, no los que nos separan. Una de las materias pendientes es la responsabilidad de zanjar la diferencia o reconciliar la política con la sociedad. Debemos transformar para bien la vida de los bonaerenses.

El exintendente de Laprida y actual senador del Frente de Todos, Alfredo Fisher, fue otro de los distinguidos por su labor.



Los cuentos del tío

Los cuentos del tío parecen no tener fin. El típico engaño mediante un llamado a un teléfono fijo, generalmente cuyo dueño es alguien jubilado, se ve cada vez más seguido. Y, a pesar de las advertencias de las autoridades y de los medios de comunicación, los engaños están tan bien armados, que las víctimas terminan cayendo.

Sucede que estos delincuentes están a la pesca, y realizan decenas de llamadas telefónicas diarias, o envían cientos de mensajes de texto o de WhatsApp. Y parece que nadie se salva. Por estas horas, a un comisario de la Bonaerense le llegó un texto a su celular con claras intenciones de hacerlo caer en una estafa. Su contestación fue franca y bastante tajante: “Dólares no tengo”.

Por estos días se volverá a insistir por parte de la Policía en que no se den datos por teléfono a nadie, “ni siquiera si estás seguro de que es tu hijo o tu nieto. Estos tipos son profesionales de la estafa”, comentó una alta autoridad a Indiscreta.



Refugios para animales

La semana pasada Bahía Blanca fue noticia nacional por varios temas. Uno de ellos fue la historia del pitbull que mantenía encerrada a una familia en su propia casa. El animal se había escapado, y tomó el patio de la propiedad como su nuevo hogar.

Después de más de 24 horas, y gracias al trabajo de la propia gente afectada, que logró encontrar a su dueño, finalmente se solucionó el inconveniente.

Pero, ¿qué habría pasado si su tutor nunca aparecía? ¿O si el pitbull era un perro callejero? ¿Se habría dependido de la voluntad de un mascotero para buscarle hogar de tránsito y una familia? Vecinos del lugar se ofrecieron a matarlo, y gracias a la familia afectada eso no pasó, porque siempre sostuvieron que era una locura obrar así (además de un delito) y que la culpa era del dueño y no del pobre animal.

Hace un tiempo se intentó generar por ordenanza un lugar dependiente de la Secretaría de Salud que funcione como un refugio para llevar a los animales desamparados. Los militantes a favor de sus derechos siempre se negaron a apoyar la idea, con la convicción de que no era la mejor solución, pero parece no haber mejores opciones.

Fuentes de la Municipalidad aseguraron a Bahía Indiscreta que ese es un tema “que aún está en agenda, y por el que se sigue trabajando”.



Tapabocas en las escuelas

La baja de casos, de internados y de fallecidos de Covid, la cantidad de vacunados, los pedidos de dirigentes locales de Juntos y de Avanza Libertad para eliminar su obligatoriedad, y la eliminación de su uso en CABA, entre otras cosas, hicieron que el llevar o no tapaboca en las escuelas esté nuevamente en debate.

La semana que pasó el Ministerio de Salud de la Provincia participó junto a los distintos ministros de salud de todo el país de una nueva reunión del COFESA (Consejo Federal de Salud) donde, tanto el comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación, como la mesa de trabajo Salud – Educación, que integran, entre otras entidades, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef, recomendaron la necesidad de seguir utilizando el barbijo en espacios interiores y mantener los ambientes ventilados.

Bahía Indiscreta pudo hablar con un representante del Ministerio de Salud Bonaerense, quien explicó que “la situación epidemiológica actual no fue magia. Es el resultado de medidas adecuadas que fueron cumplidas por la gran mayoría de los ciudadanos. La alta inmunidad comunitaria responde a la alta tasa de vacunación”.

Y reflexionó: “La salud pública está en manos de los Gobiernos nacional,

provinciales y municipales, quienes deben velar por resguardar el bien común,

aunque eso implique establecer medidas antipáticas o ‘pianta votos’. Con una

pandemia en curso, a meses de la llegada del invierno, que también anuncia el

arribo de los virus respiratorios comunes, suena irresponsable desalentar el

uso de barbijos en lugares cerrados, sin que la medida esté acompañada por

una propuesta de planificación alternativa a corto, mediano y largo plazo”.