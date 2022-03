La peor pesadilla: una abuela se despertó con tres ladrones en su habitación

Una abuela se despertó anoche con tres delincuentes en su habitación, sufrió una crisis de nervios y tuvo que recibir asistencia médica. Le robaron dinero en efectivo y joyas.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 mencionaron que el hecho tuvo lugar en una vivienda de Thompson al 200, habiendo pasado algunos minutos de la una de la madrugada.

Federico es el hijo de la mujer y habló con el móvil de la emisora. “Según lo que mi madre me contó, ella se despierta con tres personas en el dormitorio, con barbijo y guantes. Le empezaron a pedir el dinero y automáticamente les indicó dónde estaba y les pidió que no le hicieron nada”.

“Dieron vuelta toda la casa, le robaron los ahorros que tenía en dólares, algo en pesos y algunas joyas. Ahora es todo un caos, tenemos que seguir revisando, pero seguramente con el correr de los días veremos que faltan más cosas”, consideró.

Respecto de las sospechas en torno al caso, Federico señaló que “tenemos casi certeza de que entraron por el patio, a través de la casa de un vecino que tiene el portón forzado”.

Y agregó: “Cuando terminaron, se fueron por la puerta de adelante con la llave. Rompieron el teléfono para que no se pueda comunicar y el celular se lo dejaron escondido adentro del freezer. Yo me enteré por una vecina a las 7 de la mañana, mi madre no quiso ir a molestarla en toda la noche, se aguantó sola todo este tiempo”.

Cabe destacar que esta mañana la víctima fue asistida por médicos del servicio de emergencias, producto de una crisis de nervios, aunque no fue necesario llevarla a ningún hospital.