Hamilton avisó: “Estoy en mi mejor momento”

A medida que se acerca el comienzo del campeonato de Fórmula 1, y luego de varias semanas manteniéndose en silencio, Lewis Hamilton va marcando mayor presencia en los medios, demostrando que volverá tan fuerte como antes junto al equipo Mercedes, para intentar recuperar el cetro que perdió en Abu Dhabi, ante Max Verstappen.

«Nunca pensé en retirarme«, dijo el británico descartando esa determinación una vez terminado el GP en Yas Marina, y con el trago amargo de una definición inesperada para él y su equipo, que derivó en acusaciones hacia Michael Masi, quien era director de carreras en F1 y fue cesanteado de esa función por la FIA a mediados de febrero.

Durante casi dos meses, Hamilton, quien cuenta con 37 años y cumplirá su 16° temporada de F1, se alejó del ambiente porque «era sobre lo último que quería hablar«, señaló que en ese tiempo estuvo acompañado de su familia. «Naturalmente, al final de cada temporada, por supuesto que piensas en el futuro, como probablemente les ocurra a los que tienen más o menos mi edad«, admitió quien recibió el título de Sir de la Corona Británica.

«En general se trataba más de vivir el presente, de crear recuerdos. Hablo de estas cosas con mi padre, porque es algo que empezamos juntos, pero no tocamos el tema. En la vida, a veces nos centramos demasiado en ciertas cosas como el trabajo y olvidamos de hacer algo así. Ha sido el mejor tiempo que he pasado con mi familia«, explicó.

Tras esos momentos personales, retornó a las pistas durante las pruebas de pretemporada en Barcelona, al cabo de las cuales quedó como el más rápido con los nuevos autos. «Me comprometí con el equipo al principio de la temporada, y en el fondo amo lo que hago. Me encanta formar parte del equipo, trabajar con todos hacia un objetivo común, esto lo he repetido muchas veces«, afirmó.

Y redobló su apuesta, con un claro mensaje a sus rivales, y al neerlandés Verstappen en especial. «Siento que estoy en mi mejor momento, así que… ¿por qué retirarme? Hay muchas formas de volver a centrarse, y diría que este invierno es uno de los mejores que he vivido, así que me siento más fresco que nunca«, confió Hamilton que espera por volver a sentarse en el Mercedes en Bahrein, con las últimas prácticas de pretemporada durante el jueves y sábado venideros.

Fuente: Campeones