Vizzotti rechazó el proyecto que declara obligatoria la vacunación contra el Covid

Carla Vizzotti se mostró en contra del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del Frente de Todos para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en la Argentina.

“No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, indicó.

Y agregó: “La forma de actualizar el calendario es con resolución ministerial que no hemos hecho porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, la variante que va a circular y la población objetivo para incorporar una vacuna calendario y aplicarla a largo plazo. No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política”.

“Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que aunque sea obligatoria no se va a vacunar”, concluyó.