Cuáles son las medidas en Bahía para controlar a los perros callejeros

Las polémicas declaraciones del intendente de Suárez para controlar la cantidad de perros callejeros, levantan la pregunta de cómo se aborda esta situación en Bahía Blanca, donde si bien no se han anunciado medidas tan drásticas, cada cierto tiempo se producen incidentes.

Adriana Pintado, de la asociación Mascoteros Bahienses, señala que hay dos aspectos claves: la castración de los animales y de la educación de la sociedad para evitar los abandonos.

“En Bahía se sigue apostando a las castraciones. Si bien es cierto que no significa cortarle los dientes para que no te muerda, castrar sirve para disminuir la superpoblación. Históricamente Bahía es una ciudad donde se ha castrado mucho, pero ahora no se castra la cantidad de animales que nosotros queremos. Hay que seguir castrando en mayor medida”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Por otra parte, Pintado hizo énfasis en que “si esto no va acompañado de una educación, es muy difícil que funcione”. Ella es partidaria de que esta formación sobre el tema empiece en los colegios, “porque los niños son muy permeables y son los que van a enseñar a las familias”.

Agregó que es cierto que en Bahia hay animales mordedores, pero que desde su organización no se encargan de eso, pues es un tema más cercano a la Municipalidad o a zoonosis.

“Nosotros vamos a seguir pidiendo por la no venta de animales, estamos viendo crías de pitbull abandonados a montones, por varias razones”, dijo Pintado, quien insistió en la necesidad de que la población tome conciencia sobre lo que significa tener una mascota a su cargo.

“Si fuera por mí, levantaría todos los perros de la calle, los castraría y los devolvería, así evitaríamos más reproducción”, concluyó.