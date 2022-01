Crónica de una semana al rojo vivo

Todos los caminos conducen a Roma

Por ahora, gozan de impunidad los autores de los atentados de los últimos meses en la ciudad. El episodio más reciente en la casa de Núñez Fariña, movilizó a algunos actores que hasta el momento no habían acusado recibo de lo que venía sucediendo en Bahía.

El allanamiento a la señora Analía Cónsoli puede ser la llave que lleve a los autores. Quienes están a cargo del caso están convencidos de que la mujer tiene vínculos con quienes forman parte de autodenominado “Comando de Restauración Nacional”.

Aunque algunos pretendan convertir a Cónsoli en una “inocente señora que sólo mandó un WhatsApp”, lo cierto es que su discurso y lo que ella pretendía que suceda sucedió: escracharon y atentaron contra la propiedad del funcionario de salud.

Es que arrojar combustible contra una propiedad y panfletearlo con consignas violentas es una modalidad de escrache. No se puede decir -a modo de defensa- que “ella sólo convocó a un escrache”, como si ese accionar fuera cándido o inocuo. El escrache siempre es violento. Y en esa agitación hay episodios que pueden terminar con menor o mayor violencia.

La señora, vinculada a las fuerzas armadas y -según vecinos- con antecedentes de violencia, puede haber sido -consciente o no- la instigadora de la acción. Por eso, el peritaje de sus teléfonos será clave.

Muchas de sus “amistades”, además de tener un discurso anti vacuna o anti pase sanitario como ella, son seguidores de Seineldín, con quien se identifica el grupo que viene cometiendo los hechos. En sus contactos telefónicos hay políticos, periodistas y otras personalidades de la ciudad.

Sin ir más lejos, el seineldinista y ex varias veces candidato Aldo Ortiz de Rosas y algunas personas cercanas al partido NOS no sólo comparten el mismo discurso sino, que tienen otras coincidencias muy llamativas para los investigadores. Eso no los convierte en culpables de nada, pero hay elementos que los ponen necesariamente bajo la lupa.

Pruebas, por el momento, no hay de nada. Lo que se van sumando son indicios y perfiles de las personas que coinciden con los postulados de los panfletos que han ido apareciendo en los ataques. La evidencia dura deberá aparecer antes que tarde: teléfonos, entrecruzamientos, cámaras y/o testigos.

Por último, un dato que llamó la atención de los pesquisas es el listado de amenazados. Creen que ahí podría haber un mensaje subliminal. Y cerramos con una verdad de perogrullo: para que sea el último atentado, los responsables tienen que estar tras las rejas.

La semana en la que todo salió mal

Estábamos avisados. La semana que pasó iba a ser insoportable. Argentina podía llegar a ser el lugar más caliente del globo. Y, como Bahía Blanca todos los veranos aparece en el tope de las ciudades con la temperatura más alta del país, por lo menos un par de veces, el caos se veía venir.

“El récord de temperatura máxima de la cuidad fue el 21 de enero de 1980, con 43,8 grados”, comentaba el lunes pasado Leonardo De Bendedictis, el meteorólogo de La Brújula 24, marcando una apostilla con color a efeméride.

Nos quedamos en la puerta: el jueves el Servicio Meteorológico Nacional midió 43,6 a las tres de la tarde. Sí rompimos el récord de la mínima más alta: 29 grados. Muy por encima de los 26 de mediados de los setentas.

Quienes saben del tema, tanto gente de EDES, como especialistas en energía eléctrica, y referentes políticos, esperaban que hubiera cortes. No son necios, suponían que serían de entre dos o tres horas por sector. Pero algo ocurrió.

Un transformador de Transba se averió y dejó a Bahía con aproximadamente un veinte por ciento menos de energía para repartir entre los usuarios. Fue el lunes, y así iniciaba el calvario.

“Nadie se explica qué fue lo que pasó. Es como cuando una persona sana y entrenada muere de un paro cardíaco mientras trota por un parque. Fue una muerte súbita. El aparato tiene solo nueve años, y está bien mantenido. Esto es medio inexplicable, una mala suerte increíble, pero no fue por las altas temperaturas”, comentó una importante fuente a Bahía Indiscreta.

Lo único bueno fue que el transformador de repuesto estaba cerca de Bahía, y llegó a las pocas horas. De haber venido desde Buenos Aires, nos habrían esperado un par de semanas sin el suministro recuperado. O más aún.

Y fue lo único bueno porque, en el colmo de la mala suerte, el camión que lo trasportaba cortó un cable de fibra óptica de BVC que dejó a buena parte de la ciudad sin internet y TV por cable. A esa altura, varios soltaron una carcajada nerviosa. “Solo falta que caiga un meteorito”.

A todo esto, se hacían cortes rotativos de tres horas para equiparar un poco, y darle luz a algún sector a costas de otro. Pero claro, en esos barrios había gente que no tenía suministro, no por esos cortes, sino por la rotura del transformador, por lo que leía en los medios o las redes que la luz le llegaba en tres horas, pero eso nunca terminaba ocurriendo.

Las consecuencias fueron piquetes, cortes de calles y protestas. Los usuarios no obtenían la respuesta que esperaban. Una certera y directa. Otra cuestión que se deberá analizar. En una de esas protestas, un conductor que quería pasar con su auto arrastró en el capot a un manifestante.

“Aceleré porque tenía miedo de que me lincharan”, dijo horas después cuando se entregó en una comisaría. Ya el calor y las fallas en los servicios públicos nos habían vuelto completamente locos.

A todo esto, como los operarios de EDES (los sanos, porque unos cuarenta estaban aislados por coronavirus) estaban yendo de barrio en barrio, subiendo y bajando la palanca para equiparar la falta de luz, distribuyendo escasez, no les daba el cuero para reparar con celeridad las fallas. “Si no hacían eso, todo habría colapsado aún más”.

Tampoco se conseguían personas calificadas para contratar de forma eventual. Muchos también estaban contagiados, y otros, de vacaciones. Es enero. Para esto, ya había más de seis grupos generadores tratando de parchar un sistema agujereado como una red. Uno de esos aparatos fue incendiado por unos vándalos. Hay gente que resta bastante.

Luego vendría la sobrecarga y el incendio en la subestación del subsuelo en el edificio del Poder Judicial de Avenida Colón, con la consecuencia de más gente sin luz.

Todo esto salpimentado con la falta de agua que se viene dando todos los veranos en muchos barrios de la ciudad, y con ABSA sin dar abasto con el plan de contingencia de camiones para cargar tanques y cisternas domiciliarias.

Ocurrió lo obvio, a las protestas previas se sumaron más. En una de ellas amenazaron con armas a los trabajadores de la empresa bonaerense. Todavía siendo domingo, y con la reparación del transformador de Transba concluida, había vecinos que seguían sin energía.

“Aunque se repita esta ola de calor, sería imposible que nuevamente haya tantos cortes y tan extensos en el tiempo. Podrá haber algunos, pero de algunas horas, nada más. No de días”, aseguró esa misma fuente.

Mientras tanto, la mayoría de los políticos (los que deben apretarles las clavijas a las prestadoras) brillaron por su ausencia o sólo se indignaron por Twitter. Esperemos que tenga razón, porque la semana pasada, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y no parece que la gente pueda aguantarlo nuevamente.

Se mueve el peronismo

Tras la catástrofe que significó la elección para el justicialismo en la Sexta Sección, los muchachos y muchachas del Frente de Todos ya comenzaron la reconstrucción. “No podemos perder un minuto. Y no podemos darnos el lujo de tomarnos el verano sin hacer política”, explica un veterano dirigente.

En Monte se pudo ver al dueño de casa, el diputado Alejandro Dichiara, rosqueando con los bahienses Federico Susbielles y Luis Calderaro. El canoso está armando en varias localidades bajo los influjos de su referente político, el jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

Según pudo saber esta sección, los tres coincidieron en que en el 2023 “tienen que competir todos los que quieran competir”, esto en alusión a lo sucedido en la última legislativa en la que se evitó la confrontación interna y hubo proscripciones.

En Bahía, Susbielles se postulará “sí o sí”. Y se espera que otras líneas menos conocidas tengan la chance de salir a la cancha. El “Canillita”, sindicalistas pertenecientes a los gremios de la AFIP o Fleteros o el exintendente Lópes podrían ser de la partida. La incógnita, como siempre será Feliú: si el senador compitiera sería una interna potente como hace rato no tiene el peronismo local.

Otro que está inquieto es el director de Vialidad Gustavo Trankels. Al hombre de la comarca se lo vio por la zona norte de la Sexta junto al Ministro de Desarrollo de la Nación Juan Zabaleta. En 2023 quiere competir y volver al despacho desde donde veía a los patos de la Plaza Ernesto Tornquist.

Las universidades, sin presupuesto

Bahía Indiscreta ya trató el tema de la complicación que genera para las universidades públicas que no se haya aprobado el presupuesto nacional. Y esa situación, es cada vez más preocupante.

“Lamentablemente el no contar con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional afecta seriamente el normal funcionamiento”, comentó un alto directivo de la UNS a esta sección.

“Más allá de que un presupuesto puede ser mejor o peor para nuestra institución, es una herramienta fundamental para planificar todas las actividades del año. Desde el pago de los servicios hasta los planes de obra para atender cuestiones de seguridad e higiene críticas, por citar dos ejemplos”.

En el contexto actual, donde la inflación pareciera tener pocas miras de disminuir, al menos de manera significativa, y con una suba acumulada durante el 2021 del 50,9 por ciento, el panorama es realmente preocupante e incierto.

“De todas maneras, confío en que desde el poder ejecutivo se acompañe y fortalezca la propuesta presupuestaria que fuera elevada al Congreso como para que nuestras universidades puedan planificar su funcionamiento en un año en el que además tendremos que atender las complejidades propias de la pandemia y sus graves consecuencias”.

Recordamos que, por ejemplo, esto atrasa la concreción de dos nuevas carreras en la UNS que habían generado mucha expectativa: Ingeniería en Telecomunicaciones y Traductorado Público de Inglés.

Médicos, se buscan… y no se encuentran

En diciembre, desde el Leónidas Lucero se realizó un llamado a concurso para dos cargos de médicos pediatras de guardia, y diez cargos de médicos clínicos, también de guardia.

Se sabe que, tanto por el estrés o los bajos salarios en comparación a otros rubros, muchos profesionales prefieren evitar estos puestos en los hospitales. Además, por estas horas los contagios de coronavirus y los aislados por ser contactos estrechos, también dificultan la atención en todos los hospitales, no solo en el Municipal.

Este último, hasta el viernes de la semana pasada, tenía a 62 trabajadores positivos, y a 15 en estudio. Entre los positivos, 20 son médicos, y de los que están en estudio, uno también lo es. Pues bien, por ese llamado a concurso que mencionamos, solo consultó una médica por un cargo de pediatría. Sí, solo una. Y fue únicamente una consulta, no la concreción de su contratación.

La inscripción cierra el martes a las 13, pero claramente hay chances de que se vuelva a abrir para dar otra oportunidad. Esta situación preocupa realmente a los directivos de la institución, y debería preocupar a toda la comunidad bahiense en general. Claramente hay un nuevo paradigma laboral y social al que va a llevar tiempo adaptarse.

Y no solo ocurre en el rubro de la medicina.