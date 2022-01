Encerró al perro en un garaje sin ventilación, comida ni agua, y lo ve una vez al mes

Un vecino que tiene domicilio en el límite entre los barrios Villa Mitre y Villa Rosario, expuso en diálogo con LA BRÚJULA 24 un grave caso de maltrato animal que tiene como responsable al inquilino de una propiedad cercana a la suya.

La situación se da en calle Brown al 2400, según contó Martín respecto de un perro cachorro que es tenido encerrado en un garaje sin ventilación, comida ni agua.

El dueño del animal ve a su mascota una vez por mes y apenas si el can recibe una mínima atención una vez por semana de un familiar del dueño de casa, más allá de la asistencia que ellos pueden darle al animal a través de alguna hendija.

“El dueño viaja por razones laborales y viene una vez por mes. Esto viene ocurriendo desde hace cuatro meses, y cada vez empeora más. Nadie quiere tener problemas con nadie, cuando he pedido apoyo para hacer algo más me dicen ‘yo no me meto’, pero la verdad es que llevo varios días pasándola muy mal por ver el progresivo deterioro del animal por las condiciones en las que está y la vida que tiene”, indicó al programa “Nunca es tarde”.

El perro tiene moquillo y ha contagiado esa enfermedad a otros canes del vecindario.

“Está tosiendo, hiper delgado, llorando todo el día, sin agua ni comida, durmiendo entre la caca”, dijo Martín.

“Al perro lo atiende el hermano del dueño; es una persona que tiene una discapacidad que no le permite darse cuenta de la gravedad de la situación. Cuando le dije al propietario del animal que no puede tenerlo en esas condiciones, me manda a la mierda. Le dije que se encierre en el garaje y suelte al perro, y me dijo que él hace lo que quiere porque es su perro”, agregó con indignación.