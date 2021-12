Año Nuevo: confirman que no habrá fiestas privadas habilitadas

Se aproxima la llegada de 2022 y plantea interrogantes en cuanto a los festejos de los primeros minutos del año nuevo donde, a diferencia de Navidad, el municipio no habilitó ninguna fiesta privada en la ciudad.

El dato lo confirmó el titular de Fiscalización de la comuna, José Luis Montanaro, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24 explicó que “si bien hubo solicitudes que se hicieron en tiempo y forma, no se cumplimentaron los requisitos por decisión de los organizadores, dando de baja ambos eventos. Por eso solo habrá locales bailables abiertos con la debida habilitación”.

“Tendremos recurso humano en la calle porque es posible que surjan las reuniones clandestinas. Haremos inspecciones en comercios que trabajan en horario nocturno, porque en Navidad labramos algunas actas por actividades en patios no habilitados”, resaltó Montanaro, en el programa “Vive Cada Día”.

Sobre los eventos que se organizan en sectores como por ejemplo el monumento a César Milstein, el funcionario local aclaró que “el buen uso del espacio público no está prohibido, no es una cuestión de índole comercial, por eso no tenemos injerencia. Sí habrá controles policiales, también se preservará el buen estado de los espacios verdes.

“La ordenanza es clara con lo que respecta a fiestas privadas: más de 50 personas, venta de bebidas alcohólicas, personal de seguridad, equipos de música y obviamente comercialización de entradas. Generalmente, concurrimos por el llamado de vecinos y es el criterio del inspector el que determina si hay o no alguna irregularidad”, recalcó.

Por último, abordó una temática habitual para estas fechas: “Verificando el tiempo de detonaciones en Navidad, se mantuvo alrededor de 15/20 minutos el uso de pirotecnia, algo que detectamos en Noroeste, mientras que en otros barrios bajó. Hubo secuestros importantes, pero sabemos que en Año Nuevo esta práctica puede incrementarse; no obstante, confiamos a largo plazo en que las campañas de concientización seguirán haciendo efecto como viene pasando desde hace más de diez años a esta parte”.