“De manera absurda Pablo Escobar se ha convertido en algo de culto”

El 2 de diciembre de 1993 el mundo recibía una impactante noticia desde Colombia: Pablo Escobar, el narcotraficante que impuso el terror en ese país, había caído muerto a manos de las autoridades. Libros, series y cientos de testimonios cuentan su historia y a 28 años de ese día un periodista colombiano que vivió de cerca sus desmanes reflexiona sobre su figura.

“De una manera absurda se ha convertido (Pablo Escobar) en algo de culto, pero también otro gran sector no termina de digerir el daño tan tremendo que hizo y no hemos podido superar el narcotráfico, que lleva más tiempo que lo que duró la guerrilla de las Farc y que nunca acumuló tanto poder, tanto dinero ni tanta destrucción para una sociedad como creo yo que lo ha hecho”, dijo Rodrigo Barrera, en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Barrera trabajaba para la cadena Radio Caracol, una de las más importantes de Colombia, durante los años 80 y 90, durante el apogeo del reino de narcoterrorismo en ese país.

“Antes de que muriera, Pablo Escobar era ‘el presunto narcotraficante’ en los medios, para los políticos, los dirigentes y el gobierno, que se guardaban muchos temores. Para mí no era más que un narcotraficante que utilizó el terror y más actividades criminales para intimidar a una parte de la sociedad”, agregó.

El periodista colombiano de amplia experiencia, resaltó también que así como había víctimas de las actividades de Escobar, también había quienes se beneficiaban. “Uno revisa la lista de gente que estaba ligada a él y había inminentes abogados, funcionarios, ingenieros. Escobar tenía una mente diabólica, pero no le daba para mover tanta cosa”, afirmó.

Barrera vio cómo sus fuentes periodísticas, magistrados, ministros y otros funcionarios con los que tenía contacto frecuente, eran asesinados por Escobar en su guerra contra las autoridades. Él nunca recibió amenazas, ni tuvo necesidad de escoltas o protección especial.

“Hay que decir que sobre Pablo Escobar no hay ninguna consideración, porque allí no se trata de ningún valor, no hay nada de ejemplo a seguir. Pablo Escobar es todo lo que no se debe hacer. No hay nada que recuperar. En las series y uno ve que era padre de familia, pero no deja de haber rasgos donde su propia familia no podía o no quería contenerlo por el efecto devastador del dinero y del derroche”, concluyó.