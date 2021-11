Se presentó la 44ª edición del Rally Dakar

El Dakar 2022 se correrá en Arabia Saudita del 2 al 14 de enero, siendo por primera vez parte del Mundial FIM de Autos y FIA de Motos / Quads.

Con 1.065 competidores anotados se desarrollará la competencia de rally raid más dura del mundo en Arabia Saudita, con actividad de plena aceleración del 2 al 14 de enero. “Este año tenemos mucha gente, es el primer rally siendo parte del Mundial FIA y FIM“, destacó David Castera, director general del Rally Dakar en diálogo con la prensa sudamericana.



La inclusión de la mítica prueba a los calendarios mundiales representa una oportunidad histórica de unificar los reglamentos de la disciplina y garantizar una mayor visibilidad a lo largo de todo el año. La empresa organizadora del Dakar, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) pasa a ser el promotor de estos campeonatos, que tras el raid de enero correrán en Abu Dhabi, Kazajistán, Andalucía y Marruecos.





Gran número de anotados





En total son 1.065 los competidores que firmaron la inscripción a esta altura del año, teniendo entre ellos 209 debutantes (de ellos, 128 son pilotos). De los participantes, 130 son considerados ‘leyendas’ por tener al menos diez presencias. Con este número se alcanza hasta 63 naciones representadas.

Son 149 motos, 21 quads, 97 autos, 58 camiones, 44 vehículos livianos T3 y 61 de la clase T4. Sumando a estos están los vehículos del Dakar Classic separados en 128 autos y 20 camiones.





SEDES Y KILÓMETROS



Las Verificaciones Administrativas y Técnicas se realizarán en Jeddah del 29 al 31 de diciembre, justo antes de trasladarse la caravana hacia Ha’il el 1º de enero de 2022 con la etapa clasificatoria en medio del tránsito del día. Las 12 Etapas de recorrido mayor estarán distribuidas del domingo 2 al viernes 14 de enero, contando con la jornada de descanso en Riyadh el sábado 8 para reponer fuerzas y reparar vehículos.

En Total se recorrerán más de 8.000 kilómetros en la carrera del Dakar 2022 tradicional, de los cuales 4.258 serán cronometrados. En tanto, la modalidad de regularidad con vehículos históricos llamada ‘Dakar Classic’ tendrá un recorrido de 6.000 kilómetros, siendo controlados 2.612km de ellos.

Finalmente, no se cumplirá el deseo de ingresar a pleno en la sección de los desiertos de la península arábiga emblemática. “Había que hacer una logística de locos para ir al Empty Quarter“, contó el director de la prueba. “Todavía estoy conociendo el desierto“, continuó sobre el tipo de terreno que se incluye a medida que se continúa corriendo en el Reino Saudí, destacando David Castera que “hay menos piedras, pero no significa que no haya“.

Fuente: Campeones