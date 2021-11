Gran Premio de México, triunfo para Max Verstappen

El piloto neerlandés ganó el noveno Gran Premio de la temporada y le sacó 19 puntos de ventaja a Hamilton en la tabla de posiciones del campeonato de pilotos.

Dos semanas después de ganar el GP de EE.UU. de F1, Max Verstappen ha vuelto a protagonizar una gran exhibición y se ha llevado este GP de México con total merecimiento después de realizar una gran salida y aguantar a la perfección su primera posición.

130.000 apasionados empujaron al Checo en su persecución sobre Hamilton, por el segundo puesto y por acercar el título a Verstappen. Pérez tenía ruedas once vueltas más jóvenes y un Red Bull superlativo este domingo en el GP de México. Una bestia, pero hacían falta más que manos para dar la última alegría al Foro Sol y el golpe de gracia al campeón. Presionó, lo trabajó, se lo preparó, se pegó a la estela del Mercedes… pero no, no fue suficiente. Mucho Hamilton en la adversidad. Delante, en cualquier caso, Verstappen sonreía: venció en el Hermanos Rodríguez tras una obra maestra en la salida y asestó siete puntos de ventaja sobre Sir Lewis, ya son 18 en la clasificación general. Checo completó el podio en casa, emocionante.

La arrancada fue decisiva. Bottas, desde la pole, y Hamilton taponaron desde la primera línea para que nadie cazara un rebufo, pero ‘Mad Max’ se lanzó por el exterior, clavó los frenos más tarde y adelantó a los dos Mercedes con una maniobra de esas que deciden campeonatos. Detrás, Ricciardo se chocaba con Valtteri y fastidiaba el día a unos cuantos. Hubo que esquivar el estropicio y por ahí Gasly se escapó y Sainz perdió el puesto con Leclerc. Alonso, por ejemplo, también se dio de bruces con el finlandés y lo tuvo que esquivar por reflejos. Otros se lanzaron al césped y evitaron el lío en otra de esas situaciones que tan poco gustan al asturiano.

A partir de entonces, carrera táctica, abrir huecos y esperar. Max se escapó a un ritmo inalcanzable para el resto. Lewis paró el primero sin muchas esperanzas, el neerlandés lo hizo tres vueltas más tarde y Checo se quedó al frente del grupo para acabar la carrera con un neumático ventajoso y asediar a Hamilton. No fue suficiente, pero el podio en casa sabe a victoria para la grada, porque han ganado los suyos y porque horas antes se llevaron un chasco con la pole de Bottas. Con la bandera mexicana en mano, Verstappen y Pérez subieron al podio separados por Lewis.

Fuente: as.com