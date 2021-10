Gay palpitó una campaña “más tranqui”

Esta mañana se llevó adelante la presentación de “Espacio Tecno” sobre la calle Fitz Roy 682, un lugar proyectado para fomentar el interés por la formación para el desarrollo de potencialidades tecnológicas y generar e impulsar ideas innovadoras y contextos productivos.

Cabe destacar que dicho lugar reúne a Infinito x Descubrir, Punto Tic y Aprendé 4.0. Al respecto, el intendente Héctor Gay destacó que “la intención fue de no dejar caer este espacio en el que se invirtió mucho, incluso poniendo en valor un edificio histórico de la ciudad. En un momento el Gobierno Nacional decidió no continuar este proyecto y el Municipio quiso seguir, ampliando el espacio como para que no solo puedan ir los chicos de hasta 18 años, sino que jóvenes puedan tener una capacitación permanente”.

“Este fue un proyecto del nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, se hicieron varios en el país, pero la actual administración nos comunicó que no le interesaba continuarlo. Tuvimos un apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decidimos continuarlo y ampliarlo. Es un lugar magnífico, único en Bahía Blanca”, aseveró el jefe comunal.

Y remarcó que “ya empieza a trabajar aquí y se va a estar comunicando cómo participar. Se ha incorporado un colectivo tecnológico para llevar a los barrios y escuelas”.

Por otra parte, el intendente se refirió a la campaña de cara a las p´roximas elecciones legislativas y dijo que “me parece que va a ser un poco más tranquila. Evidentemente la previa a las PASO marcó una tendencia, cada uno se adapta. Este fin de semana tuvimos un encuentro muy amplio y puedo anticipar que el acto central nuestro será el 29, seguramente con Santilli y Manes aquí en Bahía Blanca”.

“Para nosotros es significativo porque tenemos una posibilidad concreta de que tres bahienses sean diputados”, sintetizó.