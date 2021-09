Mirá el divertido cruce “bancando” a Soy Rada en Match Game

El Pollo Álvarez está actualmente reemplazando a Agustín Soy Rada Aristarán en Match Game quien debió aislarse ya que fue contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Al momento de ser presentado el Bicho Gómez, uno de los famosos invitados hoy para formar parte del panel, lo acusó de querer quedarse con el puesto de conductor .

“¿Cómo andas, Pollo? ¡Vos sabes que me había asustado! ¡Ahora me doy cuenta! Yo dije:’¡Está hecho pelota Rada! ¡Y ahí me doy cuenta que sos vos!”, arrancó el actor y humorista. “¡Estamos bancando a Rada! ¡Rada ya vuelve!”, dio a conocer el Pollo.

Esto generó que el Bicho no se la dejara pasar, y disparara contra él y sus oscuras intenciones, las que según él, supo ver de antemano. “¡Lo estamos rajando! ¡Decí la verdad!”, exclamó El Bicho con fervor. “¡No, no, no!”, buscó aclarar el Pollo con una sonrisa en su rostro, de lado a lado.

“¡Lo estás rajando!”, volvió a disparar el humorista mientras señalaba al conductor reemplazante de Soy Rada en Match Game. “¡Yo te conozco!”, destacó el Bicho. “Yo soy más jóven”, aclaró el Pollo ante la divertida acusación por parte del famoso invitado. Entonces, Gómez le retrucó: “Pero estas más hecho pelota”.

Lejos de tomárselo a mal, el Pollo Álvarez no pudo evitar reírse ante las palabras del actor y le dio la razón. “Es verdad”, sentenció el conductor para pasar a introducir a Nati Jota como la tercera invitada de la nueva emisión de Match Game.