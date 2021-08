Gay y Susbielles vieron pasar la Delta de cerca

Gay, Susbielles y los filipinos

La variante Delta de coronavirus ya está en Bahía, a partir de la llegada de un contingente de filipinos que arribó a la ciudad en avión para trabajar en un buque pesquero. Más allá del análisis que se deberá hacer acerca de si falló o no algo en el protocolo dese Ezeiza hasta el aeropuerto local, otra situación insólita indica que uno de los primeros afectados fue ni más ni menos que el propio intendente Héctor Gay, quien compartió avión con los extranjeros que luego darían positivo en las pruebas de PCR. Por suerte para él, su examen dio negativo y pudo volver rápidamente a su agenda cotidiana.

Pero el intendente no fue el único político bahiense que estuvo indirectamente involucrado en esta situación. Federico Susbielles compartió hotel (el Argos) con los filipinos, que cumplían aislamiento. Aunque nunca fue considerado contacto, por supuesto, no deja de llamar la atención cómo los dos máximos dirigentes de la política local casi se topan con la variante Delta al mismo tiempo. En el caso del presidente del Consorcio del Puerto, se encontraba alojado en una habitación de calle España para acompañar a su esposa, quien había llegado de viaje y debía cumplir cuarentena.

Primavera… ¿con fiesta?

Llega septiembre, sinónimo de la primavera. Tal como ocurrió el año pasado, es la pandemia la que dicta las posibilidades. ¿Habrá fiesta en el Parque? ¿De qué depende? La primera pregunta se podría contestar con un “probablemente”. La segunda, por supuesto, con un “depende de la situación sanitaria”. Esta afirmación se podría traducir, básicamente, en si la variante Delta disparará los casos de coronavirus, el porcentaje de camas ocupadas y el número de fallecimientos.

Por lo pronto, en los próximos días habrá un “Disfrutá Bahía” en la Isla del Parque de Mayo, con recitales y gastronomía. “Vamos a evaluar cómo sale. Veremos en qué situación estamos en la semana de la primavera, y si se puede hacer un festejo”, comentaron a Bahía Indiscreta dese Alsina 65. “La idea es hacerlo el domingo 26, pero no hay nada definido todavía. La situación puede ser cambiante”.

¿Se muda un vacunatorio?

Uno de los vacunatorios que funcionan en la ciudad podría mudarse. De hecho, parece ya bastante probable que esto termine ocurriendo. Se trata del ubicado en la primera cuadra de calle Gorriti, en los salones de las escuelas medias dependientes de la UNS.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, la decisión se está analizando con mucha fuerza debido al pedido de los padres de los alumnos para que vuelvan a tener clases de educación física en esas instalaciones.

Sin embargo, las autoridades sanitarias desearían contar con ese vacunatorio habilitado en el centro de la cuidad hasta fin de año, ya que estamos en un momento crucial de cara a la circulación comunitaria de la variante Delta, y aún con muchos adultos mayores que están esperando su segunda dosis.

En algún punto, una mudanza podría retrasar el trabajo de forma innecesaria. Mientas tanto, se espera encontrar un espacio que pueda ser prestado para usarse como vacunatorio, y que tenga las mismas comodidades: que sea amplio, accesible, con baños, electricidad y fácil de ventilar.

El hartazgo por las amenazas de bomba

Ya hay un cierto hartazgo en la ciudad por las reiteradas amenazas de bomba (en algunos casos hasta cuatro por día) a distintos bancos.

Son todos llamados al 911, atendidos en Mar del Plata, que implican complicaciones para trabajadores, clientes, vecinos, además de un gasto de dinero y tiempo que implica movilizar policía, inspectores de tránsito, y especialistas en explosivos. Además, hay un detalle no menor: ya hubo un aparato explosivo muy real que detonó (sin amenaza previa) en el local partidario de La Cámpora en calle Donado y Beruti. Dicho sea de paso, no haya detenidos por ese caso.

Volviendo a las amenazas a los bancos, estamos en el período de la investigación en que las autoridades piden a las distintas empresas telefónicas que informen si el número alarmante pertenece a uno de sus clientes, y por supuesto, de confirmarse, se solicitará más información sobre el movimiento de la línea.

Parece simple, pero no lo es. Como ha ocurrido en otros casos, algunos relacionados a delitos extremadamente graves, en general las telefónicas se toman su tiempo para contestar, como si no les interesara demasiado colaborar con la Justicia. “Algunas responden más rápido, como es el caso de Movistar, que tiene la mayor cantidad de clientes. Otras, no tanto”.

Las empresas tienen un área legal y técnica, pero no hay especialistas que se dediquen a dar la información requerida. Tardan lo que consideran que tienen que tardar. Esa es la verdad”, explicó una fuente que sabe muy bien de lo que habla.

Alumnos de Arquitectura defendieron sus primeros trabajos

María Victoria Mata Martínez, Agostina Samira Picardi y Martín Schmit aprobaron los finales de Arquitectura, y serán los primeros en obtener el título de grado de la disciplina que recientemente forma parte de la currícula de la Universidad Nacional del Sur.

El viernes defendieron con éxito sus trabajos ante una comisión evaluadora, familiares, compañeros y autoridades de la casa de altos estudios. Todo fue una fiesta.

Los proyectos versaron sobre “Construcción colaborativa del conocimiento. Espacios sinérgicos” (obtuvo un 9), “Educación Creativa, Escuela de Arquitectura” (sacó un 10) y “AMEC – UNS, Centro de Congresos de la Universidad Nacional del Sur: Difusión del conocimiento como herramienta del conocimiento” (también logró un 10), respectivamente.

El jurado destacó la calidad de las presentaciones.

Tunessi festejó en Corrientes

El actual gobernador Gustavo Valdés obtuvo un triunfo contundente en las elecciones del domingo en Corrientes, lo que le permite su reelección con cerca del 75 por ciento de los votos. El Frente Corrientes de Todos fue segundo con poco más del 24 por ciento de los sufragios.

Ni lerdo ni perezoso, a sabiendas de la inexorable y amplia victoria de la UCR en la provincia mesopotámica, Juan Pedro Tunessi emprendió viaje para sumarse a la ola radical que celebra con números inapelables.

En el búnker de Valdés, se lo vio al histórico dirigente bahiense posando junto a los integrantes del equipo que arrasó en las urnas ante el peronismo que postulaba a Fabián Ríos.

Falleció el creador del famoso mural de la UTN

El viernes falleció a los 91 años, en Milán, el artista italiano Jean Arboit, quien pintara el mural de la torre de aulas de la Facultad de la UTN, en calle 11 de Abril.

En sus redes sociales, las autoridades de la facultad regional de Bahía Blanca explicaron que “a pesar que fueron pocos los días que pasó en la cuidad, bastaron para comprender su esencia como artista y como persona. Estará siempre en el recuerdo de la comunidad universitaria y de la ciudad toda a través de su legado, devenido hoy en un icono cultural”.

Animador “le bajó la caña” a Lorenzo

Durante décadas, fueron los máximos exponentes de la animación en la ciudad. La pandemia hizo lo suyo para que no se los pueda observar presentando artistas o conduciendo eventos, en su inmensa mayoría suspendidos.

Una publicación en redes sociales encendió la mecha. Carlos Velaustegui utilizó sus cuentas para criticar al candidato radical, Lorenzo Natali, quien había publicado una foto en un evento, rodeado de gente y sin tapabocas.

“Se terminó el distanciamiento, el barbijo?.. siga, siga…” escribió Velaustegui en alusión a Natali, acompañando el posteo con emoticones alusivos (una persona tapándose el rostro con su mano).