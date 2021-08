Perlitas picantes de la campaña electoral

Las perlitas del “Colo” y el “Pelado”

La semana pasada fue intensa en cuanto a visitas políticas. Por el lado de Juntos, estuvieron en la ciudad el precandidato a diputado nacional Diego Santilli, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de que la agenda fue cronometrada (literalmente, ya que “el pelado es muy estricto con los horarios”, según aseguran los colaboradores), hubo tiempo para que realizaran varias actividades y reuniones pactadas en el Hotel Land.

Por la mañana del viernes tomaron un café en Madelaine, y como es sabido, uno de los dueños del local es Bruno Pezzella, hermano de Germán. Cuando el Colorado se enteró, lo buscó y lo fue a saludar efusivamente. Ahí dejó ver su corazón millonario. Al rato, ni bien llegaron al bunker partidario que la coalición opositora tiene en Cerrito y Sarmiento, Santilli y Fernando Compagnoni, otro “plumífero”, recordaron donde colgaban sus banderas hace muchos años cuando visitaban el Monumental.

El almuerzo de la comitiva fue en Tributo, y duró menos de media hora porque Larreta hizo una reunión virtual con su gabinete en medio de la comida. Pablo Romera y el resto del equipo de Gay armaron junto al secretario privado del jefe de gobierno la agenda. Esa reunión de mediodía fue estrictamente política, y de ella participaron, además de los dos visitantes, Moirano, Nardelli, el propio Gay (que está jugando fuerte y aparece en todas las fotos), De Leo, Compagnoni, Gustavo Coria y Diego García Vila.

Otra parada gastronómica fue en un café de Alsina al 300. Y ahí surgió la comidilla política más pintoresca de la jornada. Su dueña, Mabel Maneiro, se mostró excitada por la visita de los popes del PRO y conversó sobre su reconversión en plena pandemia de agencia de viajes a local de comidas.

Mientras posaba sonriente para las fotografías, alguien advirtió y dijo: “¿Pero Mabel vos no sos candidata a concejal por un partido opositor?”. “Ayy sí, no sé por qué acepté. Ya no puedo bajarme, pero yo los voy a votar a ustedes. Lo voy a votar al Colo “, reproducen quienes fueron testigos del encuentro.

Todo sobre la visita de Tolosa Paz

Como dijimos, la pasada fue una semana muy política. El Frente de Todos presentó a sus candidatos en un acto realizado en Villa Mitre, como siempre en esta época, con las limitaciones que marca la pandemia. Ese mismo jueves por la mañana llegó a la ciudad la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

Tras varias entrevistas y conferencias, la dirigente almorzó en el Hotel Argos junto a Federico Susbielles, Marcelo Feliú, Gabriel Godoy, Maite Alvado y Gisela Ghigliani. La comida fue a la carta y la charla muy política, pero a su vez distendida.

La jornada fue muy intensa, ya que como siempre ocurre con las visitas al sur de la Provincia, se intenta atender a la mayor cantidad de personas e instituciones posibles. Hubo reuniones con sectores institucionales, sobre todo del ámbito productivo. “Tuvimos contacto con todas las cámaras, fueron charlas muy interesantes e importantes”, explicaron a Indiscreta. Después se acercaron a San Ignacio de Loyola, donde Tolosa Paz habló mano a mano con mujeres que se hicieron cargo de varios comedores durante la pandemia. Hubo historias muy fuertes.

Tampoco se perdió la posibilidad de salir a caminar por el centro de Bahía y el de Villa Mitre. “Ella espontáneamente encaraba a la gente para ver su reacción, y para charlar un rato, con mejor respuesta de lo que nos imaginábamos”, explicó un alto dirigente del Frente de Todos. Quienes conocen a la precandidata aseguran que “tiene una personalidad muy de ir para adelante”. Luego de eso visitaría Punta Alta, Dorrego y Tornquist.

Peronista con Lorenzo

El locutor sumó en las últimas horas el apoyo de una exconcejal peronista: Marita Brusa. Según se pudo ver en las redes sociales, la exintegrante del bloque del Frente para la Victoria se comprometió a “Dar el Paso” junto a Facundo Manes y compañía.

Natali había posteado que invitaba a todos a involucrarse y a votar por el neurocientífico el 12 de septiembre. “Ahí estaremos Loren”, escribió la dirigente.

En tanto, lo que retrató esta sección sobre las tensiones internas dentro del radicalismo no se disiparon. Todo lo contrario. El alvarezportismo no sólo no votará la lista del exconductor, sino que militan la de Compagnoni. ¿Traición? “No que traición… si nos cagaron como de arriba de un puente. Que militen Baylac y Tunessi”, responden. Otro que también se mueve, aunque “hace la suya”, es Martín Salaberry. “Cuchito” está en la lista nacional -no entrará- pero apuesta a consolidar su vínculo con Martín Lousteau de cara al 2023.

Por otro lado, desde el comando central que maneja Emilio Monzó -y quien armó la lista- enviaron a una especialista para “cuidar y guiar” al candidato estrella. La joven -de nombre Luz- es la encargada de la imagen de Lorenzo y estudia cada uno de los movimientos. Con la precisión de cirujana, decide cada aparición y trabaja al milímetro cada presentación pública de quien encabeza la lista seccional.

Para descomprimir

Se sabe que, por la pandemia, hay edificios públicos en los que se ve habitualmente una fila importante de gente, sobre las veredas, a la espera de realizar algún trámite o consulta. A pesar del frío o la lluvia, esto es inevitable por una cuestión de protocolo. Uno de esos lugares es el Juzgado de Faltas de calle Estomba. “Desgraciadamente, no podemos hacer ingresar a 30 o a 50 personas, porque es un riesgo sanitario para todos”, le explicó a esta sección un funcionario.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que hace tiempo se intenta mejorar la atención y hacerla más cómoda y eficiente para los vecinos, en breve ser inaugurará una oficina, ubicada en frente de ese mismo edificio, sobre la misma cuadra de calle Estomba. La idea es que allí se puedan hacer trámites relacionados a radares de control de velocidad y parquímetros.

“Esta nueva boca de atención nos permitirá descomprimir las oficinas y mejorar mucho la atención, que es una preocupación permanente. Entendemos la molestia que es hacer cola a la intemperie. La idea es desdoblar”. Si tiene buena recepción, que seguro será así, pronto se podrá ampliar el tipo de trámites que se podrán realizar allí.

Le robaron la identidad a Marfil

Viviana Marfil sufrió un robo de identidad. Sobre el final de la semana allegados a la histórica dirigente de ATE comenzaron a recibir mensajes por WhatsApp, supuestamente escritos por ella, los cuales aseguraban que había cambiado de número telefónico, que debían borrar el anterior y agendar el nuevo. Pero eso no es todo, además intentaron estafarlos.

“A mí me avisó mi sobrina. Esta persona figuraba como Viviana Luz y tenía mi foto. Además, les decían que tenía tres mil dólares para vender a 170 pesos. Trataron de estafarlos, y les escribieron a casi todos mis contactos. Por suerte se dieron cuenta de que había algo raro, por lo que decían los mensajes y porque el número tenía característica de Santa Fe”, aseguró la gremialista a Indiscreta.

“Este lunes hago la denuncia penal por robo de identidad y estafa. No sé de dónde sacaron esa información. Le escribieron a gente que yo ya no tengo agendada en el teléfono”.

El canillita y su local partidario

Se sabe que Luciano Martos, precandidato a concejal del Partido Republicano, trabaja a pulmón. Hace pocos días, un cliente suyo que le compra diarios, quiso darle dinero para que pudiera alquilarse un bunker de campaña. Pero, según le aseguró el propio canillita a Bahía Indiscreta, “le dije que no. Con esa plata puedo comprar 20 bolsas de harina por mes para los comedores a los que ayudamos”.

Pero, a pesar de esa decisión, Luciano ya tiene su local partidario. Está en pleno centro, y hecho a su medida: se trata del escaparate de revistas ubicado en la Plaza Rivadavia, en Alsina y San Martín. “Qué mejor lugar para mostrar de dónde vengo que con ese local. No todo es plata en la política, también se necesita imaginación. Conozco al dueño, que tenía el kiosco cerrado, y me dio la llave sin ningún problema”, aseguró Martos, quien ya comenzó a recorrer los barrios.

Vuela vuela

El regreso de LADE, una línea aérea que no operaba en el aeropuerto local desde hacía muchos años, es sin lugar a dudas una buena noticia para la ciudad.

Más allá de tener su oficina intacta en la primera cuadra de calle Darregueira, su último aterrizaje oficial en Espora había sido hace casi 10 años. Por eso es importante, porque vuelve la conexión aérea con destinos de la Patagonia y ahora se suma Cuyo.

“Líneas Aéreas del Estado existe desde 1940, pero en Bahía el último vuelo fue en junio de 2012. Desde ese entonces, salvo algunos por cuestiones meteorológicas, no habíamos tenido ninguno”, le explicaba a este medio una de las responsables locales.

Destinos. Los martes se puede ir desde Bahía Blanca hacia Neuquén y Mendoza, que es un destino nuevo. Miércoles a Trelew y Comodoro, mientras que los jueves a Puerto Madryn, Bariloche y Aeroparque.